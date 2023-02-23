Billy Stedman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billy Stedman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Billy Stedman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Billy Stedman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Billy Stedman 3 Kasım 1999 tarihinde Portsmouth şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Billy Jay Stedman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Billy Stedman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mccreery Sports Management yapmaktadır. Billy Stedman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Billy Stedman'nin Portadown FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Billy Stedman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Billy Stedman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Billy Stedman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Billy Stedman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Coventry U21

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

22 Şubat 2020 yılında Víkingur Ó.

15 Kasım 2021 yılında Dorchester

29 Ocak 2022 yılında Portadown

Billy Stedman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Billy Stedman şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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