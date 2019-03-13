Bilnetli öğrencilerden Meteoroloji Müdürlüğü’ne ziyaret

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencileri, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek hava tahmin raporlarının oluşumu ve hava durumu konusunda yapılan teknik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nde öğrenim gören öğrenciler, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret edip uzmanlar tarafından yapılan teknik çalışmaları izleyerek heyecan dolu anlar yaşadı. Uzmanlar, hava tahmin raporlarının oluşumu ve meteorolojinin işlevleri hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Teknik çalışmaların yapıldığı cihazlar ve verilerin değerlendirilerek hazırlandığı laboratuvarları gösteren uzmanlar, öğrencilerin çeşitli konularla ilgili sorularını da yanıtladı.

Hava tahmin balonunu izledi

Öğrenciler için en heyecan verici anlar ise hava tahmin raporları verilerinin oluşmasında önemli rol oynayan ve halk arasında "Meteoroloji Balonu" olarak bilinen hava ölçüm balonunu izlerken yaşandı. Meteoroloji mühendisi Sultan Nur Korkusuz, balonun şişirilmesi, havaya fırlatılması ve hava tahmin raporları verilerinin oluşmasına sağladığı katkılar hakkında öğrencilere bilgi verdi. Bazı öğrenciler bu anları cep telefonlarıyla çekti. Öğrenciler, daha sonra kendilerine bilgi veren Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: İHA