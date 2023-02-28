Bilol Tupliyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilol Tupliyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilol Tupliyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilol Tupliyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilol Tupliyev 28 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Туплиев Билол şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilol Tupliyev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bilol Tupliyev'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bilol Tupliyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilol Tupliyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bilol Tupliyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilol Tupliyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Bunyodkor

Bilol Tupliyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilol Tupliyev şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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