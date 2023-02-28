Bilolkhon Toshmirzaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilolkhon Toshmirzaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilolkhon Toshmirzaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilolkhon Toshmirzaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilolkhon Toshmirzaev 8 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Билолхон Тошмирзаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilolkhon Toshmirzaev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Bilolkhon Toshmirzaev'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bilolkhon Toshmirzaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilolkhon Toshmirzaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bilolkhon Toshmirzaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilolkhon Toshmirzaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında FK Turon

1 Ocak 2022 yılında Kokand 1912

31 Aralık 2022 yılında FK Turon

Bilolkhon Toshmirzaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilolkhon Toshmirzaev şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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