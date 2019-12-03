Açılımı Bilim ve Sanat Merkezleri olsan BİLSEM sınavlarına bu yıl da binlerce öğrenci hazırlanıyor. Öğrenciler sınavın geçmiş yıllardaki soru ve cevaplarına ağırlık vermeye başladı. Peki BİLSEM soruları PDF var mı? BİLSEM soruları 2. 3. 4. sınıf soruları ve cevapları var mı? Sorular nasıl olur? Tüm merak edilenler haberimizde...

BİLSEM 2022 SINAVI NE ZAMAN?

BİLSEM başvuruları 10-21 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Değerlendirme süreci 19 Şubat ile 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, an itibariyle açıklanmadı. Konuyla ilgili detay verildikçe haberimizde yer alacaktır.

13 Haziran-12 Ağustos tarihleri arasında ise bireysel değerlendirme sınavları gerçekleştirilecek. Gerçekleşen bu sınavın sonuçları ve BİLSEM eğitimine kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos tarihinde açıklanacak.

BİLSEM ÇIKMIŞ SORULAR

Bilsem 2015 ve 2016 yıllarında çıkan sorulara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

BİLSEM SORULARI NASIL OLACAK?

Bilsem sınavı 2 aşamadan oluşmaktadır.

1.Aşama: Grup tarama uygulaması

2.Aşama: Bireysel yeteneklerin değerlendirilmesi

Birinci aşama Bilsem Sınav Soruları genel bir sınav niteliği taşımaktadır. Şimdiye kadar Wichsler, Kaufman, ve Anadolu-Sak zeka testleri kullanılmıştır.

Bu testlerde çocukların uzun süreli bellek, sözel becerileri ile birlikte dikkat görset algı ve üç boyutlu algılama gibi performansa dayalı testlerden oluşmaktadır. Çocuğunuz ne kadar zeki olursa olsun pratik yapmaksızın bu testlere tabi tutulması potansiyel zeka katsayısının tespitinde negatif sapmalara sebep olabilir. Bilsem ONLINE özel geliştirilmiş soruları ve Bilsem Sınav sistemine uygun kullanımı ile çocuklarınızı Görsel Zeka, Dikkat, Mantık, Muhakeme, Çözümleme alanlarında hem geliştirir hem de Bilsem Sınavına hazırlanmak için gerekli en iyi altyapıyı sunar.

BİLSEM SINAVINA NASIL HAZIRLANILIR?

Çocukların geleceklerine doğrudan etki sağlayan Bilsem'e katılım için geçilmesi gereken Bilsem sınavlarına nasıl hazırlanılmalı?

Bilsem sınavları tamamen online olarak bir tablet üzerinden yapılmaktadır. Sınav sırasında çocuklar bir tableti kullanarak sorulara ulaşmakta ve sonuçlarını yine tablet üzerinden işaretleyerek sınavı tamamlamaktadır.

Sınavın bu şekilde gerçekleştirilmesi özellikle Bilsem sınavının temelde zeka testi olmasına rağmen pratik yöntemlerinin de benzer şekilde olması zorunluluğunu ortaya koymaktadır.

Başka bir deyişle çocuklarımızın tablette gerçekleştirilen bu sınava kitapta hazırlanmalarını sağlamak, çocukların soruları anlama ve çözüm yöntemlerinde kalem kullanma alışkanlığı kazanmalarına ve tablet üzerinde gerçekleştirilen bu sınavda başarılarına olumsuz etkileyecek sonuçlar doğmasına sebep olacaktır.

Bilsem sınavlarına hazırlık kitapları çocukların sınava hazırlanması için elbette fikir verebilir. Ancak soru çözmek için kullanılan yöntemlerin özellikle yazılı materyallere dayanması, soru okuma ve kas hafızasının sınava uygun olmayan şekillerde gelişmesine sebep olmaktadır. Bu durumda sınava, sınav koşullarına uygun yöntemlerle hazırlanmak gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Bu kapsamda çocuklarımızın hem sınava en doğru çalışma yöntemi olarak hem de sınav dışında zeka gelişimlerine katkı sağlamak için doğru sistemlerin kullanılması, özellikle sınava hazırlık paketleri olarak online sistemlerin tercih edilmesi hem sınava hazırlık hem de çocuklarımızın teknoloji kullanım alışkanlıklarının olumlu yönde geliştirilmesi bakımdan önem taşımaktadır.

Bilsem Online, bilsem sınav hazırlık paketleri içinde bilsem sınavına en uygun platform olmakla birlikte, yazılı maktu sistemlerle sınava hazırlanma sistemlerinin çocuğa sınava hazırlık anlamında farklı alışkanlıklar kazandırması durumunda çocuğun yeteneğine rağmen başarısız olmasının önüne geçebilecek Türkiye’nin bu alanda ki en kapsamlı platformudur. Çocuğunuzun Bilsem Online üzerinden sadece sınava hazırlık değil aynı zamanda zeka gelişimi ve soyut kavrama yeteneğinin artması içinde önem taşımaktadır.

Bilsem Sınavına hazırlık kitapları bu anlamda sınava tam hazırlamadıkları gibi çocuklara yazılı kas hafızası yüklemesine sebep olarak çocukların zeka gelişimine yönelik çok düşük düzeyde katkı sunmaktadırlar.

BİLSEM’E NASIL BAŞVURULUR?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır.

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri sınavı başvuruları 1, 2, 3 ve 4. Sınıf öğrencileri için sınıf rehber öğretmenleri tarafından yapılmaktadır. Başvurular, öğretmenlerin gözlem formları ile gerçekleştirilecek.

BİLSEM PUAN HESAPLAMA NASILDIR?

BİLSEM’de her soru 10 puan olmak suretiyle uygulama 450 puan üzerinden değerlendirilmektedir. 1. sınıf öğrencilerinde genel zihinsel yetenek alanı için 330, 2. sınıflar için zihinsel yetenek alanı için 380 taban puan olarak tespit edilmiştir. Resim ve müzik yetenek alanında bireysel incelemeye hak kazanmış öğrenciler ise Bilim ve Sanat Merkezleri’ne yerleştirilecek öğrenci sayılarının dört katı üzerinden tespit edilir. 1. sınıf müzik ve resim yetenek alanı için taban puan 300, 2. sınıf müzik ve resim yetenek alanı için taban puan 340 olarak belirlenmiştir.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.



Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.

BİLSEM KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

1- Kayıt Formu

2- Veli Muvafakat Belgesi

3- Öğrenci Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- 2 Adet Fotoğraf

5- Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi