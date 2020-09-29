BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? BİLSEM sınavı sonuçları 2020

MEB tarafından özel yetenekli öğrencileri belirlemek için yapılan BİLSEM sınavları 11 Ekim'e kadar devam edecek. Grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşan BİLSEM sınavları MEB tarafından özel yetenekli öğrencileri belirlemek için yapılıyor. Öte yandan son olarak MEB yayımladığı kılavuz içerisinde BİLSEM sınav sonuçlarının ekim ayında açıklanacağını duyurdu ve tarihi duyurdu.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2020

BİLSEM grup tarama sınav sonuçları 14 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlara itiraz başvuruları ise 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020' de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

4 Ocak'ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim'e kadar devam edecek.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

BİLSEM SINAVI NASIL YAPILIR?

BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada grup taraması gerçekleşecek. Bu aşamada başarıyla çıkan öğrenciler bireysel değerlendirme sınavına giriş yapacak.

GRUP TARAMA SINAVI: Grup tarama sınavında öğrencilere sınıf düzeylerine uygun sorular sorulacak. Puanlar öğrencilerin verdikleri doğru cevaplar üzerinden hesaplanacak, yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmeyecek.

Öğrencinin tablet bilgisayar uygulamasına hazırlanması için geliştirilen "BİLSEM 2020 Grup Tarama Sistemi Tanıtım Sürümü" hem Android hem IOS platformlarında 2019 Aralık ayı içinde yayımlanacak. Uygulama Google Play ve App Store’dan ücretsiz indirilebilecek.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI: Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre

belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen

öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacak.