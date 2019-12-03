BİLSEM sınav tarihi 2021 ne zaman? BİLSEM sınav tarihleri belli oldu mu?

BİLSEM sınavına girecek olanlar 2021 yılı sınavları hakkında araştırmalar yapmaya başladı bile. Peki BİLSEM Sınavı 2021 ne zaman? BİLSEM başvuru tarihleri 2021 ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Başvuru için gerekli belgeler nelerdir? Sınav ücreti ne kadar? Tüm merak edilenler haberimizde...

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK 2021?

BİLSEM grup tarama sınavları tamamlandı. Kayıt hakkı elde eden öğrencilerin isimleri 26 Şubat 2021’de açıklanacak. Kayıtlar da 5-7 Mayıs 2021 tarihlerinde alınacak. Yeni sınav tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

BİLSEM MEB AÇIKLAMA

BİLSEM KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

1- Kayıt Formu

2- Veli Muvafakat Belgesi

3- Öğrenci Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- 2 Adet Fotoğraf

5- Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi

BİLSEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2018 BİLSEM sınavı için 50 TL ücret alınmıştı. 2021 yılında ne kadar ücret isteneceği belirtilmedi.

BİLSEM’E NASIL BAŞVURULUR?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Diğer senelerden farklı olarak 2019 - 2020 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebildi. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.

BİLSEM yani Bilim ve Sanat Eğitim Merkezine öğrencilerin seçilmesi her yıl belli tarihler arasında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Sınav İlkokula giden 1-2 ve 3’üncü sınıf öğrencilerini kapsar. Sınav online olarak tablet üzerinden yapılır. Başvuru işlemi için öncelikli olarak velilinin ücreti yatırması ve sonrasında da sınıf öğretmeninden gözlem formunun doldurulmasını ister. Bu sınava başvurular bireysel olarak yapılır. Öğretmenin doldurmuş olduğu form ile birlikte öğrenci aday olarak gösterilmiş olur.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI

BİLSEM Gözlem formu e-okul üzerinden doldurulmaktadır. Öğrenci özellikle resim, müzik ve zihinsel yetenekler bakımından kendi arkadaş grupları içerisinde daha ileri düzeyde fark ediliyorsa sınıf öğretmeni bu sayede öğrencinin başvurusunu da yapmış olur. Bunun için öğretmenin de kanaati burada oldukça önemlidir. BİLSEM’ e başvuru yapılırken her öğrenci farklı kategorilerde işlem yapabilirler. Ancak başvuru için önemli olan velinin ve öğretmenin talep etmesidir. Öğrenci 1-2 sınıfa devam ederken aday gösterilmişse bu durumda grup tarama sınavına girmesi gerekir. BU sınava girecek olan öğrencilerin listesi ise MEB'in resmi internet sitesi olan http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanır.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR 2021?

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecektir.

Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacaktır. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacaktır.

BİLSEM GRUP TARAMA SINAVINDA NE SORULUR?

Tablet üzerinde uygulanan bu sınavda bir çok kategoriden sorular sorulur. Bu soruların benzerlerini www.bilsemonline.com da görebilecek ve sınava hazırlanabileceksiniz.

BİLSEM'DE ADAY GÖSTERİLDİKTEN SONRA NE YAPMAK GEREKİR?

Aday gösterilen öğrencilerin tümü grup tarama sınavına (tablet üzerinde yapılan dijital uygulama) girmelidir. Öğrencinin bu sınava ne zaman gireceği il tanılama sınav komisyonu tarafından planlanacak ve öğrencilere randevu verilecektir. Grup tarama uygulaması tüm Türkiye’de tamamlandıktan sonra yetenek alanları bazında sonuçlara göre ülke ortalaması belirlenerek, bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler MEB kurumsal web sitesinden ilan edilecektir. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM işlemleri modülü üzerinden randevu verilecektir.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.

BİLSEM'DE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere "Program Tamamlama Belgesi" verilir.