BİLSEM 2020 BUGÜN MÜ AÇIKLANIYOR? | Devlet tarafından müzik, sanat, zeka ve görsel sanatlar alanlarında yetenek sahibi öğrencilerin, özel kurslarda yetiştirilmek üzere uyguladığı sistem olan Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM), öğrencilere yeteneklerini geliştirmeleri alanında imkanlar sunarak onların bu becerileri en üst düzeyde kullanmalarını amaçlar. Bu amaçla, eğitim verilecek öğrencilerin belirlenmesi, BİLSEM tarafından gerçekleştirilen sınavla sağlanır.

Müzik, zeka, görsel yetenek ve sanat alanında başarılı öğrencilere uygulanan BİLSEM sınav sonuçları bugün açıklanıyor. BİLSEM sınav sonuç sorgulama ekranı MEB tarafından erişime açılacak. Peki BİLSEM sonucuna nereden bakılır?

BİLSEM SONUÇLARI BUGÜN MÜ AÇIKLANIYOR? BİLSEM 2020 SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından yayımlanan eğitim takviminde, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sınav sonuçlarının 14 Ekim'de adayların erişimine açılacağı duyuruldu.

BİLSEM sonuç sorgulaması, http://meb.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

BİLSEM sınav sonuçlarına itiraz başvuruları ise 16 Ekim ve 22 Ekim tarihlerinde yapılabilecek. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları, 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.

MEB BİLSEM SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

BİLSEM Sınav Sonuçları Sorgulama Ekranı için TIKLAYIN

BİLSEM NEDİR?

Açılımı Bilim ve Sanat Merkezleri olan BİLSEM, sanat alanında yeteneği olan öğrencilerin devletin özel kurslarında yetiştirilerek yeteneklerini en üst düzeyde kullanmalarını amaçlar. Bilim ve Sanat Merkezleri’nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem’e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.

BİLSEM, örgün eğitim sisteminde, tüm öğrencilerle aynı müfredata tabi tutulan fakat diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel yeteneklere sahip öğrencileri değerlendirmektir. Yani, özel yetenekli öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek üzere onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici eğitim kurumudur.

BİLSEM SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

BİLSEM'in öğrenci seçme aşaması 3 adımdan oluşmaktadır:

FORM: Sınıf öğretmenlerinin gözlem formlarını doldurması

Sınıf öğretmenlerinin gözlem formlarını doldurması KAYIT ÜCRETİ: 2017-2018 yılında aday gösterilen öğrenciler için velilerin grup taramasına giriş ücreti (50 TL) yatırması gerekiyordu ancak bu ücret 2018-2019’da kaldırıldı. Bu yıl da kayıt ücreti yok.

2017-2018 yılında aday gösterilen öğrenciler için velilerin grup taramasına giriş ücreti (50 TL) yatırması gerekiyordu ancak bu ücret 2018-2019’da kaldırıldı. Bu yıl da kayıt ücreti yok. KOVİD-19 TARAMASI: Yeni güncellemelere göre grup tarama uygulamaları 11 Ekim 2020 tarihine kadar devam etti.

Bireysel yeteneklerin değerlendirilmesi ise 23.11.2020 – 19.02.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.