BİLSEM’lerde üretilen siperlikler emniyete teslim edildi

Adana'da Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) üretilen yüz koruyucu siperlikler, emniyet güçlerine teslim edilmeye başlandı.

Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü de çalışmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla Bilim ve Sanat Merkezlerinde virüs önlemleri kapsamında emniyet mensupları için 250 bin koruyucu siperlik üretilmeye başlandı. Bugün ilk etapta 81 ildeki 150 BİLSEM'de üretilen siperlikler Polis Haftası'nı da kutlamak amacıyla illerdeki emniyet müdürlüklerine teslim edildi.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'da Adana'daki Çukurova ve Kozan Bilim ve Sanat Merkezlerinde üretilen 350 adet yüz koruyucu siperliği Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a teslim etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun il müdürlüğü olarak bu sürecin başından itibaren hem sağlık hem emniyet çalışanlarının yanında olduklarını ülkemizin korona virüse karşı verdiği mücadelenin birlikte çalışarak kazanılacağını söyledi.

Siperlikleri teslim alan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise zor günlerde tüm kurumların birbirleri için çalışmasının önemini vurgulayarak İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA