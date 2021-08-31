BİM 1 Eylül 2021 aktüel kataloğu | Kozmetik ürünlerde haftanın önerilerini kaçırmayın! BİM 1 Eylül 2021 aktüel kataloğunu yayımladı. Salı gününden itibaren BİM mağazalarında yer alacak haftanın önerileri kataloğuna biz de haberimizde yer verdik. İşte kozmetik ürünlerin ağırlıkta olduğu BİM 1 Eylül 2021 kataloğundaki o ürünler...

1 32