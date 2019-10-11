Bim 11 Ekim 2019 | Bim aktüel 11 Ekim 2019 kataloğu | Bim aktüel

Bim aktüel 11 Ekim kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Bim aktüel 11 Ekim ürünleri hangileri? Bu hafta BİM'de neler var? İşte Bim 11 Ekim 2019 kataloğu...

BİM 23 Ağustos 2019 (Cuma) aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogta bulaşık makinesinden blender’a, epilatörden akıllı bilekliğe kadar çok çeşitli ürün yer alıyor. Bu ürünlerin yanında züccaciye, hediyelik ve çocuklar için özel ürünler de yer alıyor. İşte BİM aktüel katalog ürünlerinin tamamı… Her hafta birbirinden kullanışlı ve birbirinden farklı ürünleri müşterilerine uygun fiyatlarla sunan BİM marketlerinde bu hafta Bulaşık Makinesi, Blender Seti, Epilatör, Akıllı Bileklik, züccaciye ve hediyelik ürünler yer alıyor. Peki BİM 23 Ağutos 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 11 EKİM 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Kumtel Ankastre Set 899 TL

Kiwi XL Sürahi Mikser 149 TL

Altus Tost Makinesi 149 TL

3'lü Arya su bardağı 9,95 TL

2'li kulplu uzun cam bardak 9,95 TL

Akel Katmer ve Gözleme Sacı 99 TL

Paşabahçe Arya Çay Seti 24,90 TL

Pipetli Su Şişesi 1,95 TL

Paşabahçe Büyük Servis Tabağı 6,50 TL

Chef’s Çiğköfte Tepsisi 17,50 TL

14 cm Granit desenli sütlük 14,50 TL

3'lü cam çerezlik 9,95 TL

Casilda Home Çok Amaçlı Mutfak Makası 9,95 TL

Sarmaşık Desenli Oval Tepsi 12,50 TL

Cam kesme tablası 12.90 TL

Xiaomi RedMi 6A Cep Telefonu 849 TL

Kadın Gümüş Kolye çeşitleri 17,90 TL

Hasır Kordonlu Kol saati 29,90 TL

Bez Oyun Çadırı 29,90 TL

Kadın Termal Tayt 9,95 TL

Standlı Oyuncak Mutfak Seti 34,90 TL

Spor alt kadın 19,90 TL

Kadın Pantolon Görünümlü Termal Tayt 24,90 TL

Pilsan Yer Karosu 27,50 TL

Kelime Oyunu 34,90 TL

Lisanslı Manyetik Eva Dart 14,90 TL

Heifer Dik Durabilen Süpürge 139 TL

Ayakkabı Kutusu 5,95 TL

Kurutmalık 49,90 TL

Kumtel Çift Taraflı Elektrikli Isıtıcı 99 TL

Ütü Masası 79 TL

Yuvarlak Çamaşır Selesi 10,90 TL

Casilda Home Çift Kişilik Desenli Yorgan 54,90 TL

Çocuk Kapüşonlu Mont 49,90 TL

Kadın Erkek Yağmurluk 19,90 TL

Erkek Peluşlu Çizme 29,90 TL

Kız Erkek Çocuk Işıklı Çizme 29,90 TL

Pamuklu Yolluk 19,90 TL

Pamuklu Paspas 6,50 TL

Türk kahvesi makinesi 199,00 TL

Çocuk Yağmurluk 14,90 TL

Kadın Erkek Terlik 12,90 TL

Kadın Rugan Bot 49,90 TL

Erkek Deri Casual Ayakkabı 49,90 TL

Kız Çocuk Lisanslı Tayt 19,90 TL

Çocuk Unicorn Pullu Elbise 19,90 TL

Bim aktüel 23 Ağustos kataloğu

Bim aktüel 23 Ağustos kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Bim aktüel 23 Ağustos ürünleri hangileri? Bu hafta BİM'de neler var? İşte Bim 23 Ağustos 2019 kataloğu...

- Saplı Süzgeç 2,95 TL

- No-Frost Saklama Kabı 380 ml 2'li 2,95 TL

- Kare Push Up Saklama Kabı 900 ml 2,95 TL

- Yuvarlak Badya 4,5 Litre 2,95 TL

- Oval Mandal Sepeti 2,95 TL

- Saklama Kabı 0.3 Litre 3'lü 2,95 TL

- Trend Saklama Kabı 300 ml + 1.2 Litre 2,95 TL

- Round Trend Saklama Kabı 1.75 Litre 2,95 TL

- Küçük Kase 2,95 TL - Buzluk 2,95 TL

- Dikdörtgen Mikrofresh Tencere 1000 ml 2,95 TL

- Benekli Kayık Tabak 2,95 TL

- Yuvarlak Mikser Kabı 1.3 Litre 2,95 TL

- Yonca Yağlık 750 ml 2,95 TL

- Mini Sürahi 1 Litre 2,95 TL

- Dikdörtgen Saklama Kabı 0.3 Litre 3'lü 2,95 TL

- Pirinç Süzgeci 2,95 TL

- Kısa Kapaklı Kase 1 Litre 2,95 TL

- Kaşıklık 2,95 TL

- Saklama Kabı 1.5 Litre 2,95 TL

- Ayakkabı Rampası 2,95 TL

- Oyuncak Puset 13,95 TL

- Fisher-Price Sürprizli Tırtıl 39,90 TL

- Barbie Bebek 19,90 TL

- Fırlatıcı Yarış Seti 19,90 TL

- Şeklini Keşfet Oyunu 32,50 TL

- Boya Kalemli Kırtasiye Seti 18,50 TL

- Studi Şekilli Oyun Hamuru 12,50 TL

- Lisanslı Duvar Saati 17,50 TL

- Abaküslü Lisanslı Yazı Tahtası 14,90 TL

- Studi Oyun Hamuru 4'lü 5,95 TL

- Dev Yumurta 10,95 TL

- Köpük Çıkartıcı Asa 3,95 TL

- 200 Parça Lisanslı Puzzle 9,95 TL

- Kabartmalı Yapışkanlar 4,95 TL

- Studi Çift Kullanımlı Yazı Tahtası 4,95 TL

- Studi El İşi Kağıdı 1,95 TL

- Studi Kumbara 2,95 TL

- Studi Mini Blok Hayvan Seti 5,95 TL