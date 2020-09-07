BİM 11 Eylül 2020 kataloğu | 3 çift silikonlu Jabra kulaklık uygun fiyata BİM'de!

Vatandaşlar tarafından çokça bakılan BİM 11 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden çeşitli ürünlerde indirimler sağlayan BİM 11 Eylül 2020 Aktüel ürünler kataloğuna biz de haberimizde yer verdik. İşte BİM 11 Eylül 2020 fırsatlar kataloğu...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

BİM açılış saatleri 09:00 arasında farklılık göstermektedir. BİM 21:00 saatinde kapanır. 21:00 sonrasında BİM’den herhangi bir ürün satın almanız mümkün olmayacaktır. BİM, en uzun mesai saatlerine sahip olan market zinciridir. Acil ihtiyaçlarınız için günün her saatinde BİM market zincirinden alışveriş yapabilmeniz mümkün olacaktır.

BİM 11 EYLÜL 2020 ÜRÜNLER KATALOĞU

Kumtel Cam Ankastre Set, siyah cam yüzey, manuel kontrol, ocak; otomatik düğmeden çakmaklı, 4 gözü ocaklı, gaz emniyetli, siyah cam gövde, emniyetli ızgara, havuz bek tipi, LPG dönüşümüne uygun, cam panel fırın; tam cam panel, A sınıfı enerji, 50 litre geniş iç hacim, 3 programlı, 1 adet ızgara sistemi 1.199 TL

HP 2710 Wifi Yazıcı, basit kurulum, baskı, tarama ve kopyalama özellikleri, çift bantlı WiFi seçeneği, bluetooth üzerinden kolay yönetim, dahili USB bağlantısı, 299 TL

HP Topload Essential Laptop Çantası, 15 kilograma kadar taşıma, cep telefonu gözü, dayanıklı tutma sapı, 69,90 TL

HP Z3700 Wireless Mouse, 2,4 Ghz kablosuz bağlantı seçeneği, tek bir AA pil ile 16 aya varan uzun kullanım, ergonomik tasarım 69,90 TL

Hikvision Taşınabilir SSD 256 GB 249 TL

Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi, 300 ml kahve kapasitesi, kolay çıkarılabilir ve yıkabilir dahili filtre, otomatik kapanma 129,90 TL

Decolove Çok Amaçlı Dolap, 4 kapaklı, beyaz renk gövde, CE sertifikalı 199 TL

Arnica Blender Set 189 TL

Fakir Buharlı Mop, 10 farklı fonksiyonlu çalıştırma, 330 ml kapasiteli su haznesi, LED ekranlı, kolay manevra kabiliyeti, hızlı ısınma süresi, kireç önleyici filtre 299 TL

Fakir El Mikseri 99,90 TL

Fakir Buharlı Ütü 189 TL

Kiwi Çay Makinesi 149 TL

Perilla Mini Ütü Masası 29,90 TL

Kiwi Süt Köpürtücü 24,90 TL

Dynamic Dijital Alarmlı Saat 59,90 TL

Starcom USB Abajur Led Lamba 17,90 TL

Starcom Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu 19,90 TL

Naturalove Mermer Desenli 5 Kaseli Kahvaltılık 39,90 TL

Naturalove Mermer Desenli Fanuslu Kek Standı 27,90 TL

Naturalove 4’lü Standlı ve Tabaklı Kupa Seti 79,90 TL

Naturalove Mermer Desenli 9 Parça Kahvaltı Seti 59,90 TL

Paşabahçe Sürahi 2000 cc 14,90 TL

Şekilli Krep Tavası 12,50 TL

Paşabahçe 12 Parça Kahve Fincan Seti 24,90 TL

Kadın Kol Çantası 23,90 TL

Basamaklı Tabure 27,90 TL

Kadın Yüksek Tabanlı Spor Ayakkabı 39,90 TL

Kadın Askılı kol Çantası 23,90 TL

Ayaklı Tuvalet Kağıtlığı 19,90 TL

Kadın Günlük Terlik 9,95 TL

Çelik Makarna Süzgeci 35 cm 13,90 TL

Yağlık / Sirkelik 11,90 TL

Rakle Meşrubar Bardağı 510 cc 6,95 TL

Antibakteriyel El Havlusu 30×30 cm 4,95 TL

Antibakteriyel Yüz Havlusu 45×80 cm 12,90 TL

Glass in love Borosilikat Filtre Kahve Demliği 99,90 TL

Çöp Konteyneri 120 Litre 99,90 TL

Pilsan Sallanan At 59,90 TL

Çantalı Anahtarlık 9,95 TL

Piccolo Mondi Oyuncak Ev Aletleri 32,90 TL

Lisanslı Kız / Erkek Pijama 29,90 TL

Eva Konuşan Meslekler 14,90 TL

Barbie Bebek 24,90 TL

Lisanslı Sürpriz Yumurta 2,95 TL

Bcek Arabalar 4,95 TL

Meraklı Çakıl Hikaye Kitabı 3,95 TL

Bak ve Boya Boyama Kitabı Çeşitleri 4,50 TL

Kamyon Çeşitleri 19,90 TL

Sluban Eğlenceli Bloklar 24,90 TL

BİM HAKKINDA

Türkiye’nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir.BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır’da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019 yıl sonu itibariyle 3.611’i ofis, 4.837’si depo ve 43.317’si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir. BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.