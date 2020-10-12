Herkesin her hafta ilgiyle takip ettiği BİM, bu hafta BİM 13 Ekim 2020 kataloğuyla vatandaşların karşısına çıktı. BİM 13 Ekim 2020 kataloğuyla haftanın önerilerinin sunulduğu kataloğ ile ilgili ürünleri biz de haberimizde yer verdik.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

BİM açılış saatleri 09:00 arasında farklılık göstermektedir. BİM 21:00 saatinde kapanır. 21:00 sonrasında BİM’den herhangi bir ürün satın almanız mümkün olmayacaktır. BİM, en uzun mesai saatlerine sahip olan market zinciridir. Acil ihtiyaçlarınız için günün her saatinde BİM market zincirinden alışveriş yapabilmeniz mümkün olacaktır.

BİM 13 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Dost 300 ml Ayran 0,85 TL

Oslo 1 Kg Gofret 11,90 TL

Saban 2.5 Kg Nohut 16,90 TL

Gülsan 2000 gr Reçel 18,90 TL

Milka 300 gr Çikolata 18,90 TL

Olips 3’lü 3×28 gr Şeker 2,50 TL

Özgüllü 1 Kg Kaşar Peyniri 35,90 TL

Efsane 10 Kg Buğday Unu 29,90 TL

Efsane 5 Kg Osmancık Pirinç 36,90 TL

Yurdum 4500 gr Domates Salçası 31,90 TL

Saban 2.5 Kg Pilavlık Bulgur 9,95 TL

Saban 2.5 Kg Kırmızı Mercimek 17,90 TL

Fıçı 2500 gr Salatalık Turşusu 15,90 TL

Ruffless 193 gr Patates Cipsi Mega Boy 5,95 TL

Balkaşık 2000 Gr Süzme Çiçek Balı 39,90 TL

Fıçı 2500 gr Karışık-Lahana Turşusu 17,90 TL

Mehmet Efendi 500 gr Türk Kahvesi 29,90 TL

Odun Pazarı 5000 ml Üzüm Sirkesi 12,90 TL

Bizim Paket 6×250 gr Margarin 16,50 TL

Pfanner 2 Lt Meyve Suyu 17,90 TL

Ülker 8×96 gr Kremalı Bisküvi 5,50 TL

Jacobs 48 gr Çedarlı Mini Kraker 1,95 TL

McVities 143 gr Kremalı Bisküvi 4,95 TL

Fig Rolls 108 gr İncir Dolgulu Bisküvi 3,95 TL

Granada 150 gr Tam Tahıllı Bisküvi 3,45 TL

Tadelle 3’lü 3×30 gr Çikolata Bar 6,95 TL

Milka 72 gr Bonibon Draje şeker 4,95 TL

Ogaş 300 gr Kaplamalı Saray Helvası 7,95 TL

Gofrik 4×26 gr Antep Fıstıklı Gofret 7,95 TL

Tafe 55 gr Çikolata Kaplı Lokum 3,95 TL

Snickers 80 gr Fıstıklı Nuga Bar 2,95 TL

Çokokrem 1.5 kg Kakaolu Fındık Kreması 29,90 TL

Dido Ruby 36 gr Çikolata Kaplamalı Gofret 2,50 TL

Laviva 35 gr Frambuaz Dolgulu Ruby Çikolata 2,50 TL

Beta Demlik Poşet Çay + 700 ml Cam Demlik 59,95 TL

Love it 88 gr Frambuazlı-Kakaolu Kremalı Bisküvi 3,50 TL

Jacobs 110 gr Peynirli ve Kavrulmuş Soğanlı Kraker 3,95 TL

Jacobs 110 gr Peynirli ve Soğanlı Fırınlanmış Kraker 2,95 TL

Biskrem 100 gr Ruby ve Sütlü Çikolata Dolgulu Bisküvi 1,95 TL

Kahve Dünyası 400 gr Bonte Sütlü-Bitter Çikolatalı Bisküvi 14,90 TL

BİM HAKKINDA

Türkiye'nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir. BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır. BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019 yıl sonu itibariyle 3.611’i ofis, 4.837’si depo ve 43.317’si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir. BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.