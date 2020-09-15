BİM 15 Eylül 2020 kataloğu | Haftanın önerilerini kaçırmayın!

Vatandaşlar tarafından çokça bakılan BİM 15 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden çeşitli ürünlerde indirimler sağlayan BİM 15 Eylül 2020 Aktüel ürünler kataloğuna biz de haberimizde yer verdik. İşte BİM 15 Eylül 2020 fırsatlar kataloğu...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

BİM açılış saatleri 09:00 arasında farklılık göstermektedir. BİM 21:00 saatinde kapanır. 21:00 sonrasında BİM’den herhangi bir ürün satın almanız mümkün olmayacaktır. BİM, en uzun mesai saatlerine sahip olan market zinciridir. Acil ihtiyaçlarınız için günün her saatinde BİM market zincirinden alışveriş yapabilmeniz mümkün olacaktır.

BİM 15 EYLÜL 2020 ÜRÜNLER KATALOĞU

Simbat 80 gr Brezilya Cevizi 9,95 TL

Simbat 120 gr Blueberry 14,90 TL

Simbat 120 gr Böğürtlen 13,90 TL

Simbat 150 gr Çiğ Karışım 8,95 TL

Simbat 18 gr Meyve Barı 1,50 TL

Cosby 26 gr Şemsiye Çikolata 1,75 TL

Cosby 5 gr Oyuncaklı Şeker 8,95 TL

Bebeto 70 gr Marshmallow 1,75 TL

Cosby 14 gr Sürpriz Hediyeli Şeker 4,95 TL

Cupido Loops 450 gr Tahıl Gevreği 6,95 TL

Bebeto 27 gr Kare Meyveli Sakız 1,25 TL

Simbat 250 gr Karışık Kuruyemiş 5,75 TL

Simbat 400 gr Jumbo Antep Fıstığı 44,90 TL

Lipton 4×500 gr Şeftali-Limon Buzlu Çay 6,95 TL

Le Cola 1.5 lt Şekersiz Gazlı İçecek 2,95 TL

Bebeto 550 gr Yumuşak Şeker Party Mix 9,50 TL

Bebeto 280 gr Yumuşak Şeker-Sakız 4,95 TL

Bebeto 130 gr Vişne Aromalı Yumuşak Şeker 2,95 TL

Bebeto 283 gr Kalemlikli Yumuşak Şeker 9,50 TL

Bebeto 100 gr Granüllü Yumuşak Şeker 3,25 TL

Bebeto 5×18 gr Yumuşak Şeker Vegan 3,75 TL

Bebeto 25 gr Tatlı Temalı Yumuşak Şeker 0,90 TL

Çerezza 108 gr Ketçap Aromalı Mısır Çerezi 3,95 TL

Cosby 14 gr Sürpriz Hediyeli Dev Yumurta 19,90 TL

Fruko 4×1 lt Karışık Meyve Aromalı Gazoz 6,95 TL

Bebeto 5×23 gr Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 3,75 TL

Simbat 3’lü Kuru Meyve ve Karışık Kuruyemiş 15,90 TL

Simbat 400 gr İnce Kabuklu Kavrulmuş Badem 18,90 TL

Fiskobirlik 400 gr Kavrulmuş İç Fındık Vakumlu 29,90 TL

Patito 135 gr Peynir ve Soğan Çeşnili Patates Cipsi 2,95 TL

Bebeto 60 gr Yaz Meyvesi Aromalı Yumuşak Şeker 1,95 TL

Lays 96 gr Fırından Kristal Tuzlu Patates Çerezi 4,75 TL

Dimes 310 ml Çilekli ve Beyaz Çikolatalı Milkshake 3,95 TL

Star 100 gr Krak Tatlı Biber Çeşnili-Ballı Hardallı Popcorn 2,95 TL

Party 130 gr Chialı ve Domates Fesleğen Çeşnili Mısır Cipsi 2,95 TL

Nutzz Party Taco 150 gr İsli Barbekü Çeşnili Mısır Çerezi ve Yer Fıstığı 4,95 TL

Kelly’s 280 gr Kakaolu Fındık Kreması Dolgulu Buğday ve Pirinç Gevreği 6,95 TL

BİM HAKKINDA

Türkiye'nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir.BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır’da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019 yıl sonu itibariyle 3.611’i ofis, 4.837’si depo ve 43.317’si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir. BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.