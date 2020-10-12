BİM 16 Ekim 2020 kataloğu | Jabra Elite 65t kablosuz kulaklığı kaçırmayın!

BİM 16 Ekim 2020 kataloğu BİM'in resmi internet sayfasından vatandaşların beğenisine sunuldu. Özel ürünleri ve uygun fiyatlarla buluşturan BİM 16 Ekim 2020 kataloğuna biz de haberimizde yer verdik.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

BİM açılış saatleri 09:00 arasında farklılık göstermektedir. BİM 21:00 saatinde kapanır. 21:00 sonrasında BİM’den herhangi bir ürün satın almanız mümkün olmayacaktır. BİM, en uzun mesai saatlerine sahip olan market zinciridir. Acil ihtiyaçlarınız için günün her saatinde BİM market zincirinden alışveriş yapabilmeniz mümkün olacaktır.

BİM 16 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Homtech 10" Tablet 749 TL

Jabra Elite 65t Tam Kablosuz Kulaklık 499 TL

Kumtel Dinamik Ankastre Set 999 TL

Fakir Buhar Jeneratörlü Ütü 499 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 69,90 TL

Keysmart Çift Bıçaklı Doğrayıcı 119 TL

Perilla Lenita Ütü Masası 159 TL

Dekoratif Cam Şamdan 3'lü 89 TL

Kurutmalık 59,90 TL

Starcom Cam Baskül 39,90 TL

Kiwi Narenciye Sıkacağı 59,90 TL

HP200 Kablosuz Mouse 75 TL

Hikvision 256 GB SSD Taşınabilir Hafıza 249 TL

Hikvision 64 GB USB Bellek 39,90 TL

TWS Bluetooth Kulaklık 79,90 TL

Smartfit Akıllı Bileklik 55 TL

Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu 19,90 TL

Starcom Abajur USB Led Lamba 17,90 TL

Dynamic Dijital Alarmlı Saat 59,90 TL

Fakir Stand Mikser Mutfak Şefi 999 TL

6 Kişilik Şık Kahve Fincan Seti 129 TL

Alpina Bitki ve Kahve Demliği350 ml 27,90 TL

Fakir Chawain Çay Makinesi 199 TL

Kaşık Terazi 39,90 TL

Borosilikat Cezve 400 ml 24,90 TL

BİM HAKKINDA

Türkiye'nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir. BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır. BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019 yıl sonu itibariyle 3.611’i ofis, 4.837’si depo ve 43.317’si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir. BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.