BİM 18 Ağustos kataloğu | Aşurelik malzemelerdeki indirimleri kaçırmayın!

Vatandaşlar tarafından çokça bakılan BİM 18 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden çeşitli ürünlerde indirimler sağlayan BİM 18 Ağustos 2020 Aktüel ürünler kataloğuna biz de haberimizde yer verdik. İşte BİM 18 Ağustos 2020 fırsatlar kataloğu...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

BİM açılış saatleri 09:00 arasında farklılık göstermektedir. BİM 21:00 saatinde kapanır. 21:00 sonrasında BİM’den herhangi bir ürün satın almanız mümkün olmayacaktır. BİM, en uzun mesai saatlerine sahip olan market zinciridir. Acil ihtiyaçlarınız için günün her saatinde BİM market zincirinden alışveriş yapabilmeniz mümkün olacaktır.

BİM AKTÜEL 18 AĞUSTOS ÜRÜNLER KATALOĞU

Dalin Bebek Şampuanı 650 ml 15,90 TL

Dalin Bebek Kolonyası 150 ml 11,90 TL

Dalin Köpük Sabun 200 ml 8,45 TL

Sleepy Slim Ultra Hijyenik Ped 60 Adet 16,95 TL

Ped Kutusu 2,95 TL

Carefree Hijyenik Günlük Ped 20'li 3,95 TL

Kadın Şortlu Pijama Takımı 39,95 TL

Kadın Desenli Ev Elbisesi 24,90 TL

Kadın Çamaşır Takımı 2'li 12,90 TL

Genç Kız Desenli Alıştırma Sütyeni 14,90 TL

Kadın Desenli Slip 3'lü 9,90 TL

Uni Baby Islak Havlu 3x62 Adet 12,90 TL

Lionesse Bebek Banyo Eldiveni 8,95 TL

Nascita Aynalı Tarak 7,95 TL

Elips Tarak 9,95 TL

Hero Baby Organik Bebek Bisküvisi 125 gr 4,95 TL

Hero Baby Meyveli Tahıllı Organik Ek Gıda 200 gr 14,95 TL

Organik Çovuk Devam Sütü 200 ml 4,95 TL

Hero Baby Karışık Meyveli Organik Mama 120 gr 3,95 TL

Arı Tarhana Çorbası Ek Gıda 125 gr 5,95 TL

Saban Aşurelik Buğday 1 Kg 4,25 TL

Tariş Kuru İncir 250 gr 11,95 TL

Simbat Fındık İçi 150 gr 11,50 TL

Yurt Hazır Aşure 200 gr 4,95 TL

Tariş Aşurelik Küp Kesim Kuru İncir 150 gr 3,45 TL

Tariş Kuru Meyve Karışımı 250 gr 7,50 TL

Simbat Soyulmuş Çiğ Badem 150 gr 14,95 TL

Sibat Kuru Üzüm 500 gr 8,95 TL

Efsane Pilavlık Pirinç 5 Kg 22,95 TL

Saban Kuru Fasulye 1 Kg 13,75 TL

Simbat Aşurelik Kuru Kayısı 400 gr 9,50 TL

Simbat Kuru Kayısı 400 gr 11,90 TL

Seğmen Dolmalık Fıstık 25 gr 9,95 TL

Seğmen Karanfil 30 gr 3,95 TL

Kapaklı Lale Desenli Aşure Kabı 6'lı 3,45 TL

Simbat Ceviz İçi 400 gr 28,95 TL

Seğmen Kuş Üzümü 75 gr 4,95 TL

Simbat Ceviz İçi 150 gr 12,90 TL

Keyifçe Cevizli Sucuk 400 gr 11,95 TL

Desenli Aşure Kasesi 8'li 5,95 TL

Yurdum Haşlanmış Nohut / Fasulye Konservesi 830 gr 3,95 TL

Keyifçe Antep Fıstıklı Pekmezli Pestil 400 gr 16,95 TL

Fresh Up Alüminyum Kase 6'lı 1,95 TL

Yurt Haşlanmış Buğday 600 gr 3,95 TL

Keyifçe Antep Fıtıklı / Nar Aromalı Fitil Lokum 300 gr 16,95 TL

Termisli Cam Kupa 7,95 TL

BİM HAKKINDA

Türkiye’nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir.BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır’da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019 yıl sonu itibariyle 3.611’i ofis, 4.837’si depo ve 43.317’si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir. BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Kaynak: 14 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu | Bim aktüel 14 Ağustos 2020