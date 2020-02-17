Bim 18 Şubat 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!
Türkiye'nin en büyük zincir mağazalarından BİM, her hafta olduğu gibi bu haftada teknolojiden giyime pek çok farklı yeni ürünü tüketiciye sunmaya devam ediyor. 18 Şubat 2020 gününden itibaren BİM mağazalarına gelecek ürünlerin kataloğu açıklandı.
A101 20 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
Ebru Polat'ın arabadaki dansı sosyal medyada çok konuşuldu!
O Ses Türkiye finalistleri kim? O Ses Türkiye finale kalanlar kimler?
Aslı Enver Hadise'yi sosyal medyadan sildi!
Evrim Keklik Survivor'da açlığa dayanamayıp isyan etti!
17 Şubat 2020 Pazartesi 11:22
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT