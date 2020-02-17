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  3. Bim 18 Şubat 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!

Bim 18 Şubat 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!

Türkiye'nin en büyük zincir mağazalarından BİM, her hafta olduğu gibi bu haftada teknolojiden giyime pek çok farklı yeni ürünü tüketiciye sunmaya devam ediyor. 18 Şubat 2020 gününden itibaren BİM mağazalarına gelecek ürünlerin kataloğu açıklandı.

Bim 18 Şubat 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!Bim 18 Şubat 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!Bim 18 Şubat 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!

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17 Şubat 2020 Pazartesi 11:22

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