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  3. BİM 2 Eylül 2021 aktüel kataloğu | Kozmetik ürünlerde haftanın önerilerini kaçırmayın!

BİM 2 Eylül 2021 aktüel kataloğu | Kozmetik ürünlerde haftanın önerilerini kaçırmayın!

BİM 2 Eylül 2021 aktüel kataloğunu yayımladı. Salı gününden itibaren BİM mağazalarında yer alacak haftanın önerileri kataloğuna biz de haberimizde yer verdik. İşte kozmetik ürünlerin ağırlıkta olduğu BİM 2 Eylül 2021 kataloğundaki o ürünler...

BİM 2 Eylül 2021 aktüel kataloğu | Kozmetik ürünlerde haftanın önerilerini kaçırmayın! 1132