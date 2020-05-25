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  3. Bim 2 Haziran 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!

Bim 2 Haziran 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!

Türkiye'nin en büyük zincir mağazalarından BİM, her hafta olduğu gibi bu haftada teknolojiden giyime pek çok farklı yeni ürünü tüketiciye sunmaya devam ediyor. 2 Haziran 2020 gününden itibaren BİM mağazalarına gelecek ürünlerin kataloğu açıklandı.

Herkes tarafında merakla beklenen Bim 2 Haziran 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden muhteşem indirimlerin olduğu  Bim 2 Haziran 2020 Aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte  Bim 2 Haziran 2020 fırsatları...

Bim 2 Haziran 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!

Bim 2 Haziran 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!

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25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:44

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