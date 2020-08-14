BİM 21 Ağustos 2020 kataloğu | Kırtasiye ürünlerinde kaçırılmaz fırsatlar!

Vatandaşlar tarafından çokça bakılan BİM 21 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden çeşitli ürünlerde indirimler sağlayan BİM 21 Ağustos 2020 Aktüel ürünler kataloğuna biz de haberimizde yer verdik. İşte BİM 21 Ağustos 2020 fırsatlar kataloğu...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

BİM açılış saatleri 09:00 arasında farklılık göstermektedir. BİM 21:00 saatinde kapanır. 21:00 sonrasında BİM’den herhangi bir ürün satın almanız mümkün olmayacaktır. BİM, en uzun mesai saatlerine sahip olan market zinciridir. Acil ihtiyaçlarınız için günün her saatinde BİM market zincirinden alışveriş yapabilmeniz mümkün olacaktır.

BİM AKTÜEL 21 AĞUSTOS ÜRÜNLER KATALOĞU

Bilicra Akıllı Çocuk Saati 499 TL

5 Katlı Kitaplık 79,90 TL

Çalışma Masası 179 TL

Northpasific Erkek Kalemlikli İlkokul Çantası 49,90 TL

Gaming Çalışma Masası 249 TL

Northpasific Kamuflaj Desenli Mini Sırt Çantası 26,90 TL

Çelik Matara 430 ml 99,90 TL

Studi Tritan Matara 19,90 TL

Northpasific Kız Çocuk Taşlı Ponponlu İlkokul Çantası 49,90 TL

Studi Yetişkin Kalem Çantası 4,95 TL

Piccolo Mondi Anaokul Çantası 24,90 TL

Casio Masa Üstü Hesap Makinesi 34,90 TL

Northpasific Dağ Desenli Ortaokul Çantası 39,90 TL

Mikasa Voleybol Topu 89,90 TL

Casio Masa üstü Hesap Makinesi, 34,90 TL

Mikasa Futbol Topu 79,90 TL

Studi 100’lü Şeffaf Dosya 8,50 TL

Studi Sekreterlik 7,50 TL

Studi Maket Bıçağı 3,50 TL

Studi Tel Zımba Makinesi 5,95 TL

Studi 40’lı Telli Sunum Dosyası 12,50 TL

Studi Evrak Dosyası 9,50 TL

Studi, Fermuarlı ve Üstten Çıtçıtlı Zarf Dosya, 2,95 TL

Studi A4 Desenli Çıtçıtlı Dosya 1,95 TL

Studi Mantar Pano 9,95 TL

Studi 3’lü Beyaz Tahta Kalemi 2,50 TL

Studi çift taraflı yazı tahtası ve kalemi, 4,95 TL

Studi Silici Set 6,95 TL

Studi 40’lı Renkli Ataş 1,75 TL,

Studi 10’lu Mercanlı Kalem 4,50 TL

Studi 12’li Silgili Kurşun Kalem 4,95 TL

Studi 6’lı Kırmızı Kalem 3,25 TL

Studi, 2’li Versafil Kalem, 2,25 TL

Studi Versatil Kalem Seti, 4,95 TL

Studi Eğlenceli Silgi Kalem Seti 6,95 TL

Studi 6’lı Tükenmez Kalem 3,50 TL

Studi Kalemlikli 7 Parça Kırtasiye Seti 19,90 TL

Studi Baskılı Tekli Fosforlu Kalem 2,45 TL

Studi 8’li Renkli Tükenmez Kalem 7,50 TL

Studi 5’li Çift Taraflı Keçeli Kalem 3,50 TL

Studi 4’lü Fosforlu Kalem 3,95 TL

Studi 12’li İnce Uçlu Keçeli Kalem 8,95 TL

Studi Peluş Başlıklı Tükenmez Kalem, 8,50 TL

Studi Silikon Gövdeli Eğlenceli Tükenmez Kalem 7,50 TL

Studi Figürlü Kalemtraşlı Silgi 6,50 TL

Studi 3’lü Kalem Ucu 2,50 TL

Studi 4’lü Silgi 2,25 TL

Faber Castell 12’li Üçgen Tüp Kuruboya 23,50 TL

Faber Castell 18’li Pastel Boya 22,90 TL

Faber Castell 12’li Keçeli Kalem 18,90 TL

Faber Castell 12’li Sulu Boya 14,90 TL

Studi 12’li Sulu Boya 3,50 TL

Studi Suluboya Fırçası 3 – 5 – 8 Numara 5,95 TL

Studi 24’lü Kuru Boya Kalemi 12,50 TL

Studi 12’li Pastel Boya 2,95 TL

Studi Suluboya Kabı 2,75 TL

Studi Şeffaf Kaplama Kağıdı 1,00 TL

Studi 5’li Şeffaf Hazır Kitap Kabı 2,25 TL

Studi 10’lu Keçe 4,95 TL

Studi 6’lı Simli Yapıştırıcı 4,95 TL

BİM HAKKINDATürkiye’nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir.BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır’da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019 yıl sonu itibariyle 3.611’i ofis, 4.837’si depo ve 43.317’si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir. BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.