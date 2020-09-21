BİM 22 Eylül 2020 kataloğu | Temizlik ürünlerindeki uygun fiyatları kaçırmayın!

Vatandaşlar tarafından çokça bakılan BİM 22 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Temizlik ürünlerde indirimler sağlayan BİM 22 Eylül 2020 Aktüel ürünler kataloğuna biz de haberimizde yer verdik. İşte BİM 22 Eylül 2020 fırsatlar kataloğu...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

BİM açılış saatleri 09:00 arasında farklılık göstermektedir. BİM 21:00 saatinde kapanır. 21:00 sonrasında BİM’den herhangi bir ürün satın almanız mümkün olmayacaktır. BİM, en uzun mesai saatlerine sahip olan market zinciridir. Acil ihtiyaçlarınız için günün her saatinde BİM market zincirinden alışveriş yapabilmeniz mümkün olacaktır.

BİM 22 EYLÜL 2020 ÜRÜNLER KATALOĞU

Fairy Bulaşık Makinesi Tableti 90'lı 77,90 TL

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 6x650 ml 34,90 TL

Domestos Çamaşır Suyu 5 Litre 24,90 TL

Art Matik Toz Deterjan 1.5 Kg 8,95 TL

Blume Tuvalet Kağıdı 32'li 25,90 TL

Maisonette Yıkanabilir Yüz Maskesi 4,95 TL

Queen Kağıt Havlu 12'li 19,90 TL

Marc Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 250 ml 9,50 TL

Finish Bulaşık Makinesi Temizleyicisi 250 ml 9,50 TL

Calgon Çamaşır Hijyeni 500 gr 11,90 TL

Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 13,90 TL

WC Temizleyici Aktif Köpük 500 ml 9,50 TL

Hyperactive Jel Lavabo Açıcı 750 ml 7,50 TL

Işıl Sıvı Sabun 600 ml 9,95 TL

Queen Çek-Al Mendil 150’li 4,45 TL

Quickdish Tüy Toplayıcı 10,90 TL

Mr.Green Deterjan Hazneli Cam Temizleyici 18,90 TL

Quickdish Saplı Temizlik Süngeri 4,50 TL

Quickdish Mikrofiber Temizlik Bezi Seti 2'li 6,95 TL

Küçük Boy Cırt Bant 3'lü 8,95 TL

Naturalove Koku Kesesi 6,95 TL

Signal Diş Macunu 75 ml 7,95 TL

Powersense Diş İpi 50'li 5,95 TL

Banat Diş Fırçası 4,50 TL

BİM HAKKINDA

Türkiye’nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir. BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019 yıl sonu itibariyle 3.611’i ofis, 4.837’si depo ve 43.317’si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir. BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.