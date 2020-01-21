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  3. Bim 24 Ocak 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!

Bim 24 Ocak 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!

Türkiye'nin en büyük zincir mağazalarından BİM, her hafta olduğu gibi bu haftada teknolojiden giyime pek çok farklı yeni ürünü tüketiciye sunmaya devam ediyor. 24 Ocak 2020 gününden itibaren BİM mağazalarına gelecek ürünlerin kataloğu açıklandı.

Bim 17 Ocak 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!Bim 17 Ocak 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!

Şok aktüel 15-21 Ocak indirimli ürünleri kaçırmayın!Şok aktüel 15-21 Ocak indirimli ürünleri kaçırmayın!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayında şok gözaltı!Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayında şok gözaltı!

Kubilay Aka'dan cinsel içerikli mesaj iddialarına açıklama geldiKubilay Aka'dan cinsel içerikli mesaj iddialarına açıklama geldi

 

21 Ocak 2020 Salı 08:10

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