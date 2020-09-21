BİM 25 Eylül 2020 kataloğu | Spora özgü her şey uygun fiyata BİM'de!
BİM 25 Eylül 2020 kataloğu BİM resmi internet sitesinde yayınlanmasının ardından çokça bakılmaya başlandı. Bu cuma spor araçları ve mutfak eşyaları BİM'deki rafları dolduruyor. Biz de BİM 25 Eylül 2020 kataloğu ile ilgili bu ürünleri haberimizde derledik.
Vatandaşlar tarafından beklenen BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden çeşitli ürünlerde indirimler sağlayan BİM 25 Eylül 2020 Aktüel ürünler kataloğuna biz de haberimizde yer verdik. İşte BİM 25 Eylül 2020 fırsatlar kataloğu...
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?
BİM açılış saatleri 09:00 arasında farklılık göstermektedir. BİM 21:00 saatinde kapanır. 21:00 sonrasında BİM’den herhangi bir ürün satın almanız mümkün olmayacaktır. BİM, en uzun mesai saatlerine sahip olan market zinciridir. Acil ihtiyaçlarınız için günün her saatinde BİM market zincirinden alışveriş yapabilmeniz mümkün olacaktır.
BİM 25 EYLÜL 2020 ÜRÜNLER KATALOĞU
- Fakir Atria Elektrik Süpürgesi 579 TL
- Dynamic Kablosuz Masaj Makinesi 199 TL
- V-Fit Manyetik Eliptik Bisiklet 1.099 TL
- Fakir Sport Blender ve Sürahi 179 TL
- Polosmart Akıllı Tartı 69,90 TL
- Smafrtfit Akıllı Bileklik 49,90 TL
- Dijital Baskılı Halı 80x160 cm 27,50 TL
- Desenli Gaz Lambası 75 TL
- Katlanabilir Egzersiz Matı 49,90 TL
- Çok Fonksiyonlu Kapı Barı 59,90 TL
- Voit Boks Torbası 49,90 TL
- Stanley Outdoor Termos 1.3 Litre 269 TL
- Emsan Çelik Pilav Tenceresi 28 cm 109 TL
- Emsan 7 Parça Marmo Granit Set 379 TL
- Emsan 7 Parça Standlı Cam Baharat Seti 89,90 TL
- Emsan Çelik Derin Tencere 26 cm 109 TL
- Emsan Yıldız Kek Kalıbı 64,90 TL
- Emsan 2 Parça Cam Saklama Kabı 49,90 TL
- Emsan Çelik Süzgeç 24 cm 89,90 TL
- Emsan Servis Seti 5 Parça 59,90 TL
- Emsan 2 Parça Cam Tuzluk Biberlik 24,90 TL
- Fakir Kaave Express Türk Kahvesi Makinesi 259 TL
- Fakir İpli Doğrayıcı 49,90 TL
- Ahşap Yer Sofrası 49,90 TL
- Toprak Oval Güveç Kabı 2'li 14,90 TL
- Naturalove Kaydırmaz Melamin Yuvarlak Tepsi 36 cm 16,90 TL
- Rakle Konseptli Meşrubat Bardağı 7,95 TL
- Naturalove Bambu Standlı Tabak Fincan Seti 6'lı 99,90 TL
- Karma Silikon Kek Kalıpları 12,90 TL
- LAV Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 9,95 TL
- Paşabahçe Gala Su Bardağı 3'lü 9,95 TL
- Paşabahçe Gala Meşrubat Bardağı 3'lü 9,95 TL
- Yoga / Pilates Matı 39,90 TL
- Puzzle Mat Seti 4'lü 39,90 TL
- Loop Band Seti 12,90 TL
- Voit Fitness Eldiveni 19,90 TL
- Koridor Barfiks 49,90 TL
- Pilates Bandı 3'lü 17,90 TL
- Kelebek Spor Aleti 29,90 TL
- Crossfit Metal Atlama İpi 39,90 TL
- Egzersiz Tekerleği 19,90 TL
- Pilates ve Yoga Silindiri 29,90 TL
- Ayarlanabilir El Yayı 17,90 TL
- Pencereli Mega Hurç 13,90 TL
- Pencereli Maxi Hurç 11,90 TL
- Akordiyon Düzenleyici Maxi 8,95 TL
- Akordiyon Düzenleyici Midi 7,95 TL
- Çok Amaçlı Visco Yastık 14,90 TL
- Lego City Polis 39,90 TL
- Piccolo Mondi Neşeli Oyuncak Trompet 75 TL
BİM HAKKINDA
Türkiye'nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir. BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır. BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019 yıl sonu itibariyle 3.611’i ofis, 4.837’si depo ve 43.317’si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir. BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.