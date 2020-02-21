Bim 25 Şubat 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!
Türkiye'nin en büyük zincir mağazalarından BİM, her hafta olduğu gibi bu haftada teknolojiden giyime pek çok farklı yeni ürünü tüketiciye sunmaya devam ediyor. 25 Şubat 2020 gününden itibaren BİM mağazalarına gelecek ürünlerin kataloğu açıklandı.
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21 Şubat 2020 Cuma 13:15
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