Bim 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğundaki fırsatları kaçırmayın!
BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Her hafta olduğu gibi bu haftada teknolojiden giyime pek çok farklı yeni ürünü tüketiciye sunmaya devam eden BİM marketinin 28 Ağustos 2020 kataloğuna biz de haberimizde yer verdik.
Herkes tarafında heyecanla beklenen Bim 28 Ağustos 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden muhteşem indirimlerin olduğu Bim 28 Ağustos 2020 Aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte Bim 28 Ağustos 2020 fırsatları...
BİM AKTÜEL 28 AĞUSTOS ÜRÜNLER KATALOĞU
- Dijitsu 32" HD Uydu Alıcılı Led Televizyon 849 TL
- Decolove Tv Sehpası 199 TL
- Trambolin 399 TL
- Heifer Dik Durabilen Süpürge 149 TL
- Metal Modern Zebra Sandalye 149 TL
- Aksesuar ve Takı Dolabı 149 TL
- Katlanır Yatak 169 TL
- Fakir Saç Düzleştirici 59,90 TL
- Banyo Seti 5 Parça 75 TL
- Ütü Masası 99,90 TL
- Ütü Masası Bezi 12,50 TL
- Fakir Saç Kurutma Makinesi 79,90 TL
- Plastik Sandalye 59,90 TL
- Otomatik Baharat Öğütücü 39,90 TL
- Otomatik Sıvı El Sabunluğu 49,90 TL
- NorthPasific Katlanır Alüminyum Kamp Sandalyesi 89,90 TL
- Emsan 8 Parça Çelik Tencere Seti 299 TL
- Emsan 7 Parça Granit Set 259 TL
- Emsan Karnıyarık Tenceresi 26 cm 129 TL
- Emsan 5 Parça Çelik Tencere Seti 149 TL
- Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 169 TL
- Emsan Tava 26 cm 79,90 TL
- Emsan 3 Parça Granit Set 129 TL
- Kumtel Cam Set Üstü Ocak 339 TL
- Fakir Waffle Makinesi 249 TL
- Naturalove Banbu Stand ve Tabaklı Fincan Seti 89,90 TL
- Naturalove Bambu Standlı Kapaklı Baharatlık 3'lü 89,90 TL
- Naturalove Bambu Tuzluk Biberlik 49,90 TL
- Naturalove NewBone Porselen Kalp Tabaklı Kupa 2'li 39,90 TL
- Dertsiz Masa Örtüsü 16,50 TL
- LAV Uzun Meşrubat Bardağı 3'lü 6,95 TL
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26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:28
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