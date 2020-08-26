Bim 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğundaki fırsatları kaçırmayın!

BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Her hafta olduğu gibi bu haftada teknolojiden giyime pek çok farklı yeni ürünü tüketiciye sunmaya devam eden BİM marketinin 28 Ağustos 2020 kataloğuna biz de haberimizde yer verdik.