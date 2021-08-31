BİM 31 Ağustos 2021 aktüel kataloğu | Kozmetik ürünlerde haftanın önerilerini kaçırmayın! BİM 31 Ağustos 2021 aktüel kataloğunu yayımladı. Salı gününden itibaren BİM mağazalarında yer alacak haftanın önerileri kataloğuna biz de haberimizde yer verdik. İşte kozmetik ürünlerin ağırlıkta olduğu BİM 31 Ağustos 2021 kataloğundaki o ürünler...

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