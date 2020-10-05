BİM 6 Ekim Salı kataloğu | BİM'in Torku ürünlerindeki indirimini kaçırmayın!
BİM 6 Ekim Salı kataloğu BİM'in resmi internet sayfasından yayımlandı. BİM 6 Ekim Salı kataloğunda yer alan haftanın ürünleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar bu konuyla ilgili internet üzerinden çokça bakmaya başladı. Biz de BİM'in vatandaşlara sunduğu bu haftaki önerilerini haberimizde derledik.
Vatandaşlar tarafından beklenen BİM 6 Ekim Salı haftanın önerileri kataloğu yayımlandı. Birbirinden çeşitli ürünlerde indirimler sağlayan BİM 6 Ekim Salı haftanın önerileri kataloğuna biz de haberimizde yer verdik. İşte BİM 6 Ekim Salı fırsatlar kataloğu...
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?
BİM açılış saatleri 09:00 arasında farklılık göstermektedir. BİM 21:00 saatinde kapanır. 21:00 sonrasında BİM’den herhangi bir ürün satın almanız mümkün olmayacaktır. BİM, en uzun mesai saatlerine sahip olan market zinciridir. Acil ihtiyaçlarınız için günün her saatinde BİM market zincirinden alışveriş yapabilmeniz mümkün olacaktır.
BİM 6 EKİM SALI KATALOĞU
- Tam tane/ şehriyeli/ esmer köftelik bulgur 4,95 TL
- Kızıl buğday/siyez/kavılca/mor buğday unu 9,95 TL
- Dardenel sade bulgur pilavı vişne kompostosu 4,95 TL
- Tepsi helva 14,90 TL
- Arnavut ciğeri 6,95 TL
- Sirke 4,95 TL
- Bombay iri taneli fasulye pilaki 4,95 TL
- Naturel sızma zeytinyağı 18,90 TL
- Ilikli kemik suyu tavuk suyu 5,95 TL
- Dardanel zeytinyağlı çeşitleri 5,95 TL
- Dardanel etli nohut kuru fasulye 8,95 TL
- Pastırmalı kuru fasulye 7,95 TL
- Kuru patlıcan dolma 7,95 TL
- Sebzeli tavuk sote 7,95 TL
- Filiz sebzeli burgu makarna 2,95 TL
- Filiz yumurtalı bukle makarna 2,95 TL
- Filiz yumurtalı uzun erişte 2,95 TL
- Sandviç 2,95 TL
- Rus salatası 2,50 TL
- Sütlü bitter kuvertür çikolata 6,95 TL
- Sütlü bitter beyaz pul çikolata 4,95 TL
- Kakaolu kedi dili 6,95 TL
- Vanilyalı pandispanya karışımı 4,95 TL
- Vanilyalı kurabiye karışımı 4,95 TL
- Çift renkli damla çikolata 4,95 TL
- Pasta jeli 4,95 TL
- Fındık krokan karamelize fındık 6,95 TL
- Vanilyalı cupcake karışımı 4,95 TL
- Pastacı kreması 2,95 TL
- Donat karışımı 4,95 TL
- Kadayıflı muhallebi 4,95 TL
- Revani 4,95 TL
- Meyve küpleri 5,95 TL
- Şeker hamuru 5,95 TL
- Kuru meyve şekerlemesi 4,95 TL
- Süsleme şekerleri 1,95 TL
- Manolya tatlısı 4,95 TL
- Krema 7,50 TL
- Margarin hamur işi 4,25 TL
- Glutensiz zencefilli cookle 5,95 TL
- Natura pişirme kağıdı 4,50 TL
- Doğum günü pasta mumu 3,50 TL
- Muffin kek kalıbı 6,95 TL
BİM HAKKINDA
Türkiye'nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir. BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır. BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019 yıl sonu itibariyle 3.611’i ofis, 4.837’si depo ve 43.317’si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir. BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.