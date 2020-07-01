Bim 7 Temmuz aktüel ürünler kataloğu | Bim 7 Temmuz 2020 aktüel

Herkes tarafında merakla beklenen Bim 7 Temmuz 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden muhteşem indirimlerin olduğu Bim 7 Temmuz 2020 Aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte Bim 7 Temmuz 2020 fırsatları...

BİM AKTÜEL 7 TEMMUZ ÜRÜNLER KATALOĞU

Fuse Tea 1.5 ltBöğürtlen Aromalı Soğuk Çay 5,75 TL

Cappy Pulpy 1 lt Mandalina Aromalı İçecek 4,45 TL

Sırma 6×250 ml C Vitaminli Limonlu Maden Suyu 4,95 TL

Avşar 6×200 ml Karışık Meyve Aromalı Maden Suyu 6,45 TL

Abdullah Efendi 250 gr Türk Kahvesi 7,95 TL

Pınar 4×1 lt Yarım Yağlı Süt 14,95 TL

Çamlıca 1 lt Şekersiz Gazoz 2,75 TL

Tafe 140 gr Tereyağlı Kurabiye 8,95 TL

Herby 50’li Bitki Çayı 11,90 TL

Booza Tahıllı-Meyveli İçecek 3,75 TL

Coca Cola 4×200 ml Şekersiz 6,95 TL

Sırma 1 lt Limonata 3,50 TL

Sek 1 Kg Tereyağı 44,90 TL

Party 300 gr Ballı Hardallı Mısır Cipsi 4,95 TL

Oslo 440 gr Kremalı Gofret 4,50 TL

Torku 370 gr Fındık Ezmesi 15,95 TL

Simbat 150 gr Kaplamalı Leblebi 3,95 TL

Etimek 3×143 gr Kızarmış Ekmek 7,95 TL

Çizmeci 360 gr Crepe Kremalı Rulo Gofret 9,95 TL

Biskrem 3×80 gr Kakao Kremalı Bisküvi 3,95 TL

Love It 88 gr Frambuazlı-Kakaolu Kremalı Bisküvi 3,25 TL

Ülker 5×36 gr Çikolatalı Gofret 4,95 TL

Biscolata Pia 100 gr Portakallı Kek 2,95 TL

Haylayf 4×64 gr Şekerli Bisküvi 3,75 TL

Luppo 162 gr Mini Browni Kek 4,25 TL

Ülker 450 gr Kakaolu Petibör 4,95 TL

Ülker 5×150 gr Finger Bisküvi 7,95 TL

Altınbaşak 45 gr Humuslu Kraker 1,75 TL

Cosby 9 gr Sürpriz Yumurta 4,45 TL

Cosby 9 gr Meyveli Lolipop 3,75 TL

Bebeto 75 gr Yumuşak Şeker 1,95 TL

First Karpuz-Nane Aromalı Sakız 2’li Paket 3,50 TL

Bim aktüel 3 Temmuz ürünler kataloğu | Bim 3 Temmuz 2020 aktüel

BİM HAKKINDA

Türkiye’nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır.

BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir.

BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır’da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.

BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019 yıl sonu itibariyle 3.611’i ofis, 4.837’si depo ve 43.317’si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir.

BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.