BİM 8 Eylül 2020 kataloğu | Mikrofon Görünümlü Parfüm'e vatandaşlardan büyük ilgi!

Vatandaşlara her hafta cazip fiyatlar sunan BİM, bu hafta BİM 8 Eylül 2020 kataloğu ile görücüye çıktı. Birbirinden çeşitli ürünlerde indirimler sağlayan BİM 8 Eylül 2020 Aktüel ürünler kataloğuna biz de haberimizde yer verdik. İşte BİM 8 Eylül 2020 fırsatlar kataloğu...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

BİM açılış saatleri 09:00 arasında farklılık göstermektedir. BİM 21:00 saatinde kapanır. 21:00 sonrasında BİM’den herhangi bir ürün satın almanız mümkün olmayacaktır. BİM, en uzun mesai saatlerine sahip olan market zinciridir. Acil ihtiyaçlarınız için günün her saatinde BİM market zincirinden alışveriş yapabilmeniz mümkün olacaktır.

BİM 8 EYLÜL 2020 KATALOĞU

Lionesse Bit Tarağı 4,95 TL

Lionesse Kaş Usturası 4,95 TL

Fakir 1 Lt Halı Şampuanı 8,95 TL

Vileda 2’li Çizmez Sünger 5,95 TL

Blume 10’lu Mini Cep Mendili 3,95 TL

ABC 2.5 lt Yüzey Temizleyici 9,50 TL

ABC 750 ml Yeni Nesil Krem 5,95 TL

Bill 2 Lt Sıvı Çamaşır Deterjanı 12,90 TL

Fakir 1500 ml Çamaşır Hijyeni 14,90 TL

Miss 1+1 Lt Sıvı Arap Sabunu 15,90 TL

Cif 750 ml Mutfak – Banyo Spreyi 9,95 TL

HighGenic 1 Lt Hijyen Sihirbazı 8,95 TL

Hypo 750 ml Ultra Çamaşır Suyu 3,95 TL

Hyper 1 Lt ActiveDerz Temizleyici 7,95 TL

Soda 500 gr Plus Çamaşır Sodası 5,45 TL

Porçöz 750 ml Sirkeli Temizleyici 7,95 TL

Bind Activit 3×15 gr Kireç Çözücü Tablet 3,95 TL

Quickdish 2’li Gözlük Temizleme Bezi 5,95 TL

Sleepy 50’li Antibakteriyel Islak Mendil 4,50 TL

Mikrofon Görünümlü 50 ml EDT Parfüm 22,90 TL

Bod Man 236 ml Erkek Vücut Spreyi 19,90 TL

Derby 14’lü Samurai 3 Tıraş Bıçağı 12,90 TL

Colgate Optic White 2×75 ml Diş Macunu 23,90 TL

Naturalove 3’lü Deniz Kabuklu Şerit Toka 7,95 TL

Bahçıvan 1 Kg Tam Yağlı Kaşar Peynir 36,90 TL

Çokokrem 950 gr Kakaolu Fındık Kreması 19,90 TL

Pınar 180 gr Çikolatalı Labne 4,95 TL

Luppo 184 gr Sandviç Kek 5,75 TL

Eti Browni 200 gr Karamel Soslu Kek 6,95 TL

Kremini 111 gr Tropikal Aromalı Draje 4,95 TL

Mixim 220 gr İzmir Bombası 6,95 TL

7 days 5×48 gr Kruvasan 5,95 TL

Amasya Et 200 gr Yemeklik Pastırma 16,90 TL

Erpiliç 250 gr Piliç Göynük Köfte 4,25 TL

Namet 100 gr Dana Füme Kavurma 9,95 TL

Erpiliç Piliç 260 gr Parmak Köfte 4,25 TL

Maret 5’li 240 gr Dana Uzun Sosis 9,95 TL

Pınar 500 gr Hindi Baton Salam 9,95 TL

Ülker 5×36 gr Çikolatalı Gofret 4,95 TL

Ülker 5×24 gr Çokonat 5,45 TL

Ülker 5×36 gr Albeni 4,95 TL

Ülker 5×36 gr Metro 4,50 TL

Ülker 5×25 gr Cocostar 3,95 TL

Greta 120 gr Kraker 3,95 TL

Pınar 180 ml Karamelli Süt 1,50 TL

Oslo 1 Kg Kremalı Gofret 1,95 TL

Dost 1 Lt Laktozsuz Süt 4,45 TL

Danone 180 ml Kakaolu Süt 1,25 TL

Pınar 4×1 lt Yarım Yağlı Süt 15,90 TL

Indomie 120 gr Jumbo Noodle 2,75 TL

Indomie 80 gr Gurme Noodle 2,95 TL

Eker 65 gr Muzlu Çikolatalı Puding 1,95 TL

Dost Gurme 125 gr Meyveli Yoğurt 2,75 TL

Dost 6×200 ml Çocuk Devam Sütü 7,50 TL

Meysu 6×200 ml %100 Meyve Suyu 6,95 TL

Olips Active Ice Tea 28 gr Aromalı Şeker 1,25 TL

Nestle 180 ml Kakaolu Fındık Aromalı Süt 1,50 TL

Lokum Aşkı 400 gr Cevizli Sultan Sarma Lokum 9,95 TL

Dermocell 10’lu Desenli Maske Tek Kullanımlık 8,95 TL

ABC 1440 ml Botanics Konsantre Yumuşatıcı 11,90 TL

Bind Activit 250 ml Çamaşır Makinesi Temizleyici 3,95 TL

BİM HAKKINDA

Türkiye’nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir.BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır’da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019 yıl sonu itibariyle 3.611’i ofis, 4.837’si depo ve 43.317’si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir. BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.