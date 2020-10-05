Vatandaşların dört gözle beklediği BİM 9 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla bu cuma sunacak olan BİM 9 Ekim aktüel ürünleri için biz de haberimizde bu ürünlere yer verdik. İşte BİM 9 Ekim BİM kataloğu...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR? BİM açılış saatleri 09:00 arasında farklılık göstermektedir. BİM 21:00 saatinde kapanır. 21:00 sonrasında BİM’den herhangi bir ürün satın almanız mümkün olmayacaktır. BİM, en uzun mesai saatlerine sahip olan market zinciridir. Acil ihtiyaçlarınız için günün her saatinde BİM market zincirinden alışveriş yapabilmeniz mümkün olacaktır. BİM 9 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Akıllı çocuk takip saati 499 TL

Oyuncak ahşap mutfak 259 TL

Duvar süs eşyaları 4,95 TL

Pilsan havuzlu toplu kaydırak 149 TL

Taşınabilir şarj aleti 49,90 TL

Esnek priz 3 soket + 2 USB 89,90 TL

Telefon tutucu 1,95 TL

Pullu elbise 24,90 TL

Çocuk külotlu çorap 10,90 TL

Welsoft patik terlik 7,95 TL

Petek kurutmalık 14,90 TL

Kapüşonlu fermuarlı sweatshirt 34,90 TL

Aplikeli sweatshirt 27,90 TL

Spor alt 29,90 TL

Koparmalı Boyama Kitabı 3,95 TL

Aktivite kitabı 3,95 TL

Mandal 14,90 TL

Çim saçlı oyuncak 3,95 TL

Fileli oyun havuzu topu 19,90 TL

Lisanslı top 6,95 TL

Bultak oyuncak 19,90 TL

Minikent 19,90 TL

Meslekleri öğreniyorum kitapları 3,50 TL

Şarjlı kablosuz dikey süpürge 899 TL

Tefal buharlı ütü 279 TL

Fakir şofben 139 TL

Otomatik sıvı el sabunluğu 59,90 TL

Yoğurt makinesi 99,90 TL

Karnıyarık tenceresi 69,90 TL

Paşabahçe kapaklı kavanoz büyük 12,90 TL

Paşabahçe kapaklı kavanoz küçük 11,90 TL

Tefal manuel Rondo 79,90 TL

Ocak üstü döküm tost makinesi 39,90 TL

Tekli konseptli meşrubat bardağı 6,50 TL

Tek fiyat plastik ürünler 3,25 TL

Kanz anne bebek bakım çantası 59,90 TL

Reflü yatağı 49,90 TL

İkili beyaz badi 9,95 TL

Küvet ve file seti 29,90 TL

Dörtlü organik ağız mendili bebek 9,95 TL

Beşli lisanslı hastane çıkışı 24,90 TL

Kapüşonlu mont 49,90 TL

Lohusa pijama takımı 59,90 TL

Müslin bornoz 14,90 TL

Kumandalı banyo oyuncakları 12,90 TL

Su kovası 9,95 TL

Pijama takımı 19,90 TL

İkili alt bebek 16,90 TL

Lohusa sabahlık 49,90 TL

Yelek bebek 9,95 TL

Kapitoneli yelek 9,95 TL

Bebek silikon mama önlüğü 12,90 TL

İkili emzik 6,95 TL

İkili cam biberon 14,90 TL

Wellsoft battaniye 19,90 TL

6’lı kıyafet askısı 4,50 TL

Melamin mama tabağı 10,90 TL

Baskılı havlu 3,95 TL

Kundak havlusu 14,90 TL

Müslin bezi 12,90 TL

İkili organik kıvrık bebek çorabı 3,95 TL

Cırtlı ayakkabı 19,90 TL

Triko patik 4,95 TL

Welsoft patik 5,50 TL

3’lü bebek çorabı 4,50 TL

BİM HAKKINDA

Türkiye'nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir. BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır. BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019 yıl sonu itibariyle 3.611’i ofis, 4.837’si depo ve 43.317’si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir. BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.