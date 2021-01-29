Sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunulan ve 'Mutlaka çözüme ulaştırılacak' denilen fahiş fiyat artışları, gıdadan temizlik maddelerine kadar birçok alanda vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığına iletilen vatandaş başvuruları ve resen yapılan çalışmalar neticesinde, serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 81 ilde bulunan market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde Bakanlık il müdürlükleri ve Teftiş Başkanlığının katılımıyla denetimler gerçekleştiriliyor. Peki bu denetimlerin fiyatlara etkisi oldu mu? En çok merak edilen ürün olan ayçiçek yağının, bilindik aktüel marketlerdeki fiyatlarını sizler için derledik. BİM, A101, ŞOK ayçiçek yağı fiyatları | Ayçiçek yağı fiyatları | 5 litre ayçiçek yağı ne kadar? İşte detaylar...

BİM, A101, ŞOK AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

2020'nin Ocak ayından bu yana yüzde 60 oranında zamlanan ayçiçek yağı, vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda tüketmesi gereken besinlerin arasında yer aldığından en yüksek haksız fiyat artışı uygulanan ürünlerin arasında geliyor. Haber7com'un haberine göre aktüel marketlerde yer alan yağların satış fiyatları şöyle:

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

5 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI NE KADAR?

Atilla Güner ile Akşam Postası programına katılan ve fiyat politikası marketlere göre değişkenlik gösteren ayçiçek yağı için açıklama yapan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, ayçiçek yağındaki fiyat artışına ilişkin “Mühim olan bir ürüne insanların ulaşabiliyor olması. Fiyat önemli ama bence ikinci derecede önemli. Avrupa'da, Amerika'da birçok ülke vatandaşları ürüne ulaşamadılar. Fiyat 75 lira değil 59 lira dolayında...” dedi.

20-25 yıldır hiç böyle bir süreç yaşamadıklarını ifade eden Büyükhelvacıgil, “Dünya inanılmaz bir süreçten geçiyor. Her ülke öncelikle kendi yurttaşının ihtiyacını karşılıyor, bizim ülkemiz de onu yaptı. Ayçiçekteki ithalatı kolaylaştırmak için vergilerdeki düzenlemeler, ihracattaki ve ithalattaki kolaylıklar olmak üzere her türlü kolaylığı sağladı ülkemiz. İnanılmaz barajlar yapıldı, hükümetimize teşekkür ediyoruz. Nasıl pandemi sürecinde şehir hastaneleri bize büyük katkı sağladıysa bu barajlar da sulamada çok faydalı olacak. Bakanlığımız bu konuda çok çalışıyor” dedi.

"75 DEĞİL 59 LİRA BİR KERE"

Büyükhelvacıgil , Atilla Güner'in "Sanki 25 lirayken 26.5 olmuş onu konuşuyoruz gibi. 75 lira fiyattan bahsediyoruz. Dinleyenler bir çözüm duymak istiyor canları yanmış..." sözleri üzerine "Marketlerde ay çiçek yağı 75 lira değil 59 lira bir kere. Marketlerin giriş fiyatlarına göre, kar oranlarına göre farklılık olabilir.

Yağ, un ve şeker temel gıda maddesi olduğu için hiçbir şekilde üretimden tüketiciye giden kanallarda da en uygun imkanlarla sunulur. Bir market belki 20 bin çeşit ürün satıyor ama en az karla sattığı ürünler yağ, un ve şekerdir. 20-25 yıldır hiç böyle bir süreç yaşamadık. Dünya inanılmaz bir süreçten geçiyor. Her ülke öncelikle kendi yurttaşının ihtiyacını karşılıyor, bizim ülkemiz de onu yaptı.

Ayçiçekteki ithalatı kolaylaştırmak için vergilerdeki düzenlemeler, ihracattaki ve ithalattaki kolaylıklar olmak üzere her türlü kolaylığı sağladı ülkemiz. İnanılmaz barajlar yapıldı, hükümetimize teşekkür ediyoruz. Nasıl pandemi sürecinde şehir hastaneleri bize büyük katkı sağladıysa bu barajlar da sulamada çok faydalı olacak. Bakanlığımız bu konuda çok çalışıyor." dedi.