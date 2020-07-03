Bim aktüel 10 Temmuz ürünler kataloğu | Bim 10 Temmuz 2020 aktüel

Herkes tarafında merakla beklenen Bim 10 Temmuz 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden muhteşem indirimlerin olduğu Bim 10 Temmuz 2020 Aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte Bim 10 Temmuz 2020 fırsatları...





BİM AKTÜEL 10 TEMMUZ ÜRÜNLER KATALOĞU

Polosmart Smartfit Akıllı Bileklik 59,90 TL.

Ahşap Görünümlü Mutfak Gereçleri 4,95 TL.

Meyve Desenli Minder 21,90 TL.

Meyve Desenli Mutfak Havlusu 3'lü 11,90 TL.

Bahçe / Plaj Şemsiyesi 89 TL.

Bahçe / Plaj Şemsiyesi Bidonu 29,90 TL.

Su Geçirmez Telefon Kılıfı 14,90 TL.

LAV Dondurmalık 3'lü 7,95 TL.

Paşabahçe Latte Bardağı 2'li 12,90 TL.

Dynamic Su Geçirmez Torba 29,90 TL.

Tek Kullanımlık Seccade 10 Adet 19,90 TL.

Tek Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 34,90 TL.

Çift Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 44,90 TL.

Kapaklı Kase Seti 3'lü 14,90 TL.

Voit Aynalı Yüzücü Gözlüğü 69,90 TL.

Kadın Spor Sandalet 19,90 TL.

Kadın Günlük Terlik 12,90 TL.

Plaj Çantası 6,95 TL.

Kadife Plaj Havlusu 19,90 TL.

Dijitsu Ayaklı Vantilatör 119 TL.

Işıklı Scooter 149,90 TL.

Üçgen Cam Kase 13 cm 2,50 TL.

Üçgen Cam Kase 17 cm 4,50 TL.

Üçgen Cam Kase 26 cm 9,95 TL.

Kadın Deniz Kıyafeti 49,90 TL.

Masa Üstü Fan 22,90 TL.

İkili Plaj Havlusu Mandalı 4,50 TL.

Çift Kişilik Kapitone Yastık Alezi 34,90 TL.

Erkek Günlük Terlik 12,90 TL.

Baskılı Çocuk Terlik 12,90 TL.

Bambu Havlu Set 2'li 14,90 TL.

Kapaklı Silikon Buzluk 3,95 TL.

Çiftli Ayakkabı Rampası 2,95 TL.

Elif'in Düşleri Kız Çocuk Elbisesi 19,90 TL.

Elif'in Düşleri Kız Çocuk Tişört 14,90 TL.

Elif'in Düşleri Kız Çocuk Tayt 16,90 TL.

Rafadan Tayfa Erkek Çocuk Şort 13,90 TL.

Rafadan Tayfa Erkek Çocuk Atlet 13,90 TL.

Rafadan Tayfa Erkek Çocuk Tişört 14,90 TL.

Baskılı Çocuk Şort 14,90 TL.

Erkek Şort 19,90 TL.

Erkek Deniz Şort 19,90 TL.

Akıncı Baskılı Erkek Tişört 16,90 TL.

Erkek Çocuk Keten Ayakkabı 14,90 TL.

Kız Çocuk Taşlı Ayakkabı 14,90 TL.

Çocuk Deniz / Plaj Ayakkabısı 21,90 TL.

Barbie Deniz Kızı Bebek 34,90 TL.

El Arabalı Plaj Seti 14,95 TL



Bim 7 Temmuz aktüel ürünler kataloğu | Bim 7 Temmuz 2020 aktüel

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BİM HAKKINDA

Türkiye’nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır.

BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir.

BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır’da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.

BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019 yıl sonu itibariyle 3.611’i ofis, 4.837’si depo ve 43.317’si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir.

BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.