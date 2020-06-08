Bim aktüel 12 Haziran ürünler kataloğu | Bim 12 Haziran 2020 aktüel

12 Haziran Bim aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Haftanın BİM kataloğunda temizlik ürünlerinde avantajlı fiyatlar yer alıyor

BİM 12 Haziran 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kataloğun ilk sayfasında bulunan Dijitsu 50″ UHD Uydu Alıcılı Led TV 1999 TL’lik fiyatı ile bu haftanın öne çıkan ürünlerinden. Ayrıca yaz aylarının gelmesiyle birlikte çocuklarımızı da unutmayan bim’de oyuncak vb. pek çok ürün de kampanyalı olarak satışa sunuluyor. Pilsan Pars Akülü ATV 399 TL, Rookie 20 Jant Bisiklet 549 TL fiyatı ile satışta olacak ürünlerden.

BİM AKTÜEL 12 HAZİRAN ÜRÜNLER KATALOĞU

Dijitsu 50″ UHD Uydu Alıcılı Led TV 1.999 TL

Air Master Corby SD01 Drone 199 TL

Smart Pro Akıllı Bileklik 49,90 TL

Kablosuz Portatif Kapı Zili 49,90 TL

Taşınabilir Şarj Aleti 49,90 TL

Hometech Kulaklık 19,90 TL

Pilsan Pars Akülü ATV 399 TL

Rookie 20 Jant Bisiklet 549 TL

Oyuncak Puset 14,90 TL

Masal Kitabı Seti 6,95 TL

Dynamic Trambolin 399 TL

Voit Boks Torbası 49,90 TL

Dynamic Badminton Seti 19,90 TL

Dart Seti 29,90 TL

Dekoratif Alevli Işıldak 29,90 TL

Işıklı Top Lighting Box 39,90 TL

Intex Pompalı Yüksek Şişme Yatak 279 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 329 TL

Paşabahçe 3’lü Oval Tabak 9,95 TL

İki Katlı Cam Kurabiyelik 24,90 TL

Bardaklı Başucu Sürahisi 14,90 TL

3’lü Rakle Çiçekli Bardak 16,90 TL

Rakle Opal Tabaklı Çay Seti 39,90 TL

Açık Büfe Sunum Kasesi 17,90 TL

Çift Renk Kristal Saksı 8,95 TL

Naturalove Gıda Koruma Şemsiyesi 12,90 TL

Büyük Boy Kilitli Saklama Kabı 9,95 TL

Kapaklı Silikon Buzluk 3,95 TL

24 Litre Buzluk Termos 75 TL

Musluklu Piknik Termosu 22,90 TL

Desenli Büyük Boy Valiz 129 TL

Lisanslı Kız Çocuk Mayo 22,90 TL

Lisanslı Erkek Çocuk Deniz Şortu 19,90 TL

Lisanslı Çocuk Terlik 17,90 TL

Lisanslı Çocuk Şapka 12,90 TL

Erkek Günlük Keten Ayakkabı 24,90 TL

Kadın Günlük Ayakkabı 24,90 TL

Kız Çocuk Puantiyeli Ayakkabı 17,50 TL

Erkek Çocuk Cırtlı Ayakkabı 17,50 TL

Kız Erkek Çocuk Sandalet 17,90 TL

Kadın Simli Çapraz Terlik 14,90 TL

Kadın Merserize Şapka 12,90 TL

Çocuk Merserize Şapka 9,95 TL

Unisex Safari Şapka 12,90 TL

Erkek Kadın Deniz Ayakkabısı 16,90 TL

Kadın Deniz Kıyafeti 49,90 TL

Kadın Viscon Pantolon 19,90 TL

Erkek Kısa Kollu Pijama Takımı 27,90 TL