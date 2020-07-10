Bim aktüel 14 Temmuz ürünler kataloğu | Bim 14 Temmuz 2020 aktüel

Herkes tarafında merakla beklenen Bim 14 Temmuz 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden muhteşem indirimlerin olduğu Bim 14 Temmuz 2020 Aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte Bim 14 Temmuz 2020 fırsatları...

BİM AKTÜEL 14 TEMMUZ ÜRÜNLER KATALOĞU

Valor by Loris 75 ml Kadın-Erkek Edt Parfüm 24,90 TL

Garnier Micellar 100 ml Makyaj Temizleme Suyu 8,95 TL

Johnson’s Baby 200 ml Bebek Kolay Tarama Spreyi 14,90 TL

Osram Uzaktan Kumandalı Led Ampul 44,90 TL

Johnson’s Baby 500 ml Bebek Şampuanı 9,95 TL

Neutrogena 200 ml Yüz Temizleme Jeli 14,90 TL

Neutrogena 150 ml Günlük Peeling Jel 14,90 TL

Neutrogena 50 ml Yağsız Nemlendirici 14,90 TL

Remove 100 ml Squeeze Wax Ağda 11,90 TL

Cecile Aydınlatucı ve Kontür Paleti 18,90 TL

Naturalove Flamingolu Plaj Çantası 29,90 TL

Naturalove 100×180 cm Plaj Havlusu 29,90 TL

Halo Epi 5 Go Bayan Tıraş Bıçağı 9,95 TL

Nascita 3’lü Tırnak Bakım Seti 8,95 TL

Epi 100 ml Tüy Dökücü Krem 6,95 TL

Gliss 200 ml Sıvı Saç Kremi 13,90 TL

Unicorn Dudak Parlatıcısı 5,95 TL

Naturalove Flamingo Tarak 8,95 TL

Naturalove Valiz Etiketi 5,95 TL

Naturalove Seyahat Seti 7,95 TL

Naturalove Lens Kutusu 7,95 TL

Naturalove Plaj Hasırı 18,90 TL

Hawai 2’li Havlu Klipsi 14,95 TL

Golden Rose Makyaj Seti 13,90 TL

Prize 160 ml Vücut Parfümü 7,95 TL

Balon Evi Balon Çeşitleri 1,95 TL

Boya Hazırlık Seti 4,95 TL

Lionesse Saç Fırçası 7,95 TL

Cecile Far Paleti 18,90 TL

Cecile Likit Ruj 9,95 TL

Makyaj Çantası 14,90 TL

Ağaç Takı Standı 9,95 TL

Oral-B Diş Fırçası 8,95 TL

Gökkuşağı Yastık 24,90 TL

Banat Çocuk Diş Fırçası 4,95 TL

Lionesse Aynalı Tarak 8,95 TL

Lionesse Tangle Saç Fırçası 9,95 TL

Sleepy Jeans Çocuk Külot Bez 24,90 TL

Gökkuşağı Ledli Aydınlatma 24,90 TL

Uni Baby 3×52 adet Islak Havlu 12,90 TL

Johnson’s Baby 200 ml Bebek Yağı 8,95 TL

Desitin 100 ml Pişik Kremi 24,90 TL

Joy Star 300 ml Köpük Sabun 4,95 TL



BİM HAKKINDA

Türkiye’nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır.

BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir.

BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır’da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.

BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019 yıl sonu itibariyle 3.611’i ofis, 4.837’si depo ve 43.317’si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir.

BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.