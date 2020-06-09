Bim aktüel 16 Haziran ürünler kataloğu | Bim 16 Haziran 2020 aktüel
Bim aktüel 16 Haziran ürünler kataloğu yayınlandı. Müşteriler Bim'de bugün pek çok üründe sürprizle karşılaştı. İşte Bim 16 Haziran 2020 aktüel itibaren raflarında bulunduracağı indirimli ürünler kataloğu…
Herkes tarafında merakla beklenen Bim 16 Haziran 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden muhteşem indirimlerin olduğu Bim 16 Haziran 2020 Aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte Bim 16 Haziran 2020 fırsatları...
BİM AKTÜEL 16 HAZİRAN ÜRÜNLER KATALOĞU
Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı 24,90 TL
Naturalove Çift Taraflı Ahşap Tarak 4,95 TL
Carla Aydınlatıcı ve Kontür Paleti 14,90 TL
Humble Brush Bambu Diş Fırçası 9,95 TL
Claderm 20 ml Kil Maskesi 2,50 TL
Rimmel London Maskara 17,90 TL
Classic Dudak Parlatıcısı 4,95 TL
La Diva 120 gr Katı Sabun 3,95 TL
Glade Mini Jel Oda Kokusu 5,95 TL
Rebul EDP 100 ml Parfüm 19,90 TL
Işıl 600 ml Sıvı Sabun 7,50 TL
Duru 160 gr Katı Sabun 3,75 TL
3 Renkli Termo Oje 6,95 TL
Carla 4’lü Far Paleti 13,90 TL
Carla Dudak Kiti 14,90 TL
Seyahat Çantası 12,90 TL
Gloss Kolye 7,95 TL
Gloss Küpe 7,95 TL
Gloss Toka 5,95 TL
Roxanne 100 ml Erkek Parfüm Deodorant 19,90 TL
Okey Prezervatif 12’li+ 50 ml Kayganlaştırıcı Jel 24,90 TL
A Plus Naturals 450 ml Erkeklere Özel Şampuan 9,95 TL
Neutrogena 50 ml Sivilce Karşıtı Yüz Nemlendirici 14,90 TL
Le Petit Marseillais Duş Jeli 400 ml + 200 grSabun 14,90 TL.
HABERE YORUM KAT