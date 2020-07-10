Bim aktüel 17 Temmuz ürünler kataloğu | Bim 17 Temmuz 2020 aktüel

Herkes tarafında merakla beklenen Bim 17 Temmuz 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden muhteşem indirimlerin olduğu Bim 17 Temmuz 2020 Aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte Bim 17 Temmuz 2020 fırsatları...

BİM AKTÜEL 17 TEMMUZ ÜRÜNLER KATALOĞU

Dijitsu 32" HD Uydu Alıcılı Televizyon 849 TL

Fakir Atria Elektrik Süpürgesi 549 TL

Decolove 4 Kapak Tek Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 199 TL

Davul Fırın 149 TL

Fakir Vienta Blender Seti 249 TL

Cam Işıklı Kettle 99,90 TL

Fakir Çay Makinesi 199 TL

RAKLE Yaldızlı Ayaklı Su Bardağı 6'lı 59,90 TL

RAKLE YAldızlı Kahve Yanı Bardağı 6'lı 39,90 TL

Pasta ve Salata Servis Seti 29,90 TL

Katlı Kurabiyelik 22,90 TL

Çift Cidarlı Bardak 350 ml 19,90 TL

Çelik Termos 59,90 TL

Mini El Fanı 19,90 TL

Desenli Bardak 4'lü 5,95 TL

26 Jant 21 Vites Amortisörlü Bisiklet 399 TL

7 Renkli Saklama Kabı 17,90 TL

Mısır Kovası 2 Litre 2,50 TL

ABS Büyük Boy Valiz 109 TL

ABS Orta Boy Valiz 99 TL

ABS Küçük Boy Valiz 85 TL

Kadın-Erkek Kol Saati 29,90 TL

Plaj Çantası 6,95 TL

Kadın Viscon Pantolon 24,90 TL

Termo Piknik Çantası 17,90 TL

Babet Ayakkabı 24,90 TL

Figürlü Taşlı Anahtarlık 14,95 TL

Kadın Kısa Kollu Elbise 16,90 TL

Gezer Erkek-Kadın Terlik 8,95 TL

Erkek Deri Kemer 24,90 TL

Kız Çocuk İp Askılı Şortlu Takım 14,90 TL

Erkek Çocuk Kolsuz Şortlu Takım 14,90 TL





BİM HAKKINDA

Türkiye’nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır.

BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir.

BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır’da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.

BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019 yıl sonu itibariyle 3.611’i ofis, 4.837’si depo ve 43.317’si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir.

BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.