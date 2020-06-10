Bim aktüel 19 Haziran ürünler kataloğu | Bim 19 Haziran 2020 aktüel
Bim aktüel 19 Haziran ürünler kataloğu yayınlandı. Müşteriler Bim'de bugün pek çok üründe sürprizle karşılaştı. İşte Bim 19 Haziran 2020 aktüel itibaren raflarında bulunduracağı indirimli ürünler kataloğu…
Herkes tarafında merakla beklenen Bim 19 Haziran 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden muhteşem indirimlerin olduğu Bim 19 Haziran 2020 Aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte Bim 19 Haziran 2020 fırsatları...
BİM AKTÜEL 19 HAZİRAN ÜRÜNLER KATALOĞU
XKumtel Cam Ankastre Set 1.099 TL
Hometech Tablet 649 TL
Singer Dikiş Makinesi 429 TL
Tefal Buharlı Ütü 219 TL
26 Jant Amortisörlü Bisiklet 399 TL
16 Jant Camp Bisiklet 259 TL
Çay Makinesi 129 TL
Katlanır Piknik Masası Seti 189 TL
Philips Epilatör 109 TL
Fakir 3 Touch 59,90 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 59,90 TL
Voit Vücut Analiz Smart Baskül 59,90 TL
Chef's Granit Efektli Tava 32,90 TL
Chef's Kızartma Tenceresi 39,90 TL
Kızartma Kevgiri 6,95 TL
Çiğ Köfte Tepsisi 19,90 TL
Bluetoothlu Tripodlu Selfie Çubuğu 19,90 TL
Casio Erkek Kol Saati 139 TL
Bluetooth Kulaklık 39,90 TL
Sinek Öldürücü Raket 22,50 TL
Mat Seccade 29,90 TL
Fakir LCD Ekran Temizleyici Set 12,90 TL
Rattan Görünümlü Sandalye 59,90 TL
Sırtlıklı Sandalye Minderi 11,90 TL
Sandalye Minderi 5,95 TL
Polo Yaka Kadın Elbise 27,90 TL
Erkek Tişört 9,95 TL
Erkek Kapri Şort 18,90 TL
Erkek Şort 17,90 TL
Kadın Deniz Şort 15,90 TL
Lisanslı Erkek Çocuk Şort Takımı 19,90 TL
Lisanslı Kız Çocuk Şort Takımı 19,90 TL
Lisanslı Kız Çocuk Elbise 16,90 TL
Gezer Sandalet Kız Çocuk 16,90 TL
Gezer Sandalet Erkek Çocuk 12,90 TL
Gezer Çiçekli Terlik Kız Çocuk 11,90 TL
Gezer Baskılı Kadın Terlik 12,90 TL
Selena Aynalı Lavabolu Banyo Dolabı 299 TL
Selena Filtreli Ara Musluk 14,90 TL
Çok Amaçlı Dolap 229 TL
Casilda Home 3 Katlı Çamaşır Kurutmalık 99,90 TL
Rakle Desenli Su Bardağı 6,50 TL
Paşabahçe Gaia Su Bardağı 3'lü 9,95 TL
Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 3'lü 9,95 TL
Paşabahçe 2’li Kulplu Bardak 7,95 TL
Paşabahçe 2’li Tuzluk Biberlik 4,95 TL
Sini 27,90 TL
Naturalove Seramik 2'li Kayık Tabak 22,50 TL
Naturalove Seramik 2'li Oval Tabak 22,50 TL
Natralove Seramik Sunum Tabağı 9,95 TL
Polis - Yarış - İtfaiye Garaj Seti 19,90 TL
Naturalove Kağıt Kek Kalıbı ve Aksesuarları 6,95 TL
Artcraft 4'lü Oyun Hamuru Seti 12,50 TL
Oyuncak Yiyecek Seti 14,90 TL
Römorklu Traktör 14,90 TL
Neşeli Evim 19,90 TL
Düşyeri Kitap Koparmalı Boyama Kitabı 3,95 TL
Barbie - Hotwheels Lisanslı Puzzle 9,95 TL
Köpük Çıkarıcı Asa 3,95 TL
Akıllı Hayvanlar Okuyabiliyorum Serisi Kitaplar 1 TL
Lisanslı Top 6,95 TL
Magnetli Oyunlar 12,50 TL
HABERE YORUM KAT