Bim aktüel 19 Haziran ürünler kataloğu | Bim 19 Haziran 2020 aktüel
Bim aktüel 19 Haziran ürünler kataloğu yayınlandı. Müşteriler Bim'de bugün pek çok üründe sürprizle karşılaştı. İşte Bim 19 Haziran 2020 aktüel itibaren raflarında bulunduracağı indirimli ürünler kataloğu…
Herkes tarafında merakla beklenen Bim 19 Haziran 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden muhteşem indirimlerin olduğu Bim 19 Haziran 2020 Aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte Bim 19 Haziran 2020 fırsatları...
BİM AKTÜEL 19 HAZİRAN ÜRÜNLER KATALOĞU
- Casio Erkek Kol Saati 139 TL
- Bluetoothlu Tripodlu Selfie Çubuğu 19,90 TL
- LCD Ekran Temizleyici Set 12,90 TL
- Hometech Tablet Bilgisayar 649 TL
- 26 Jant Amortisörlü Bisiklet 399 TL
- 16 Jant Camp Bisiklet 259 TL
- Katlanır Piknik Masası 189 TL
- Sandalye 59,90 TL
- Kiwi Çay Makinesi 129 TL
- Kumtel Cam Ankastre Set 1.099 TL
- Singer Dikiş Makinesi 429 TL
- Tefal Buharlı Ütü 219 TL
- 3 Katlı Çamaşır Kurutmalık 99,90 TL
- Çok Amaçlı Dolap 229 TL
- Aynalı Lavabolu Banyo Dolabı 299 TL
- Katlanır Piknik Masası Seti 189 TL
- Sandalye 59,90 TL
- Oyuncak Polis Seti 19,90 TL
- Oyuncak Garaj Seti 19,90 TL
- Oyuncak Yiyecek Seti 14,90 TL
- Römorklu Traktör 14,90 TL
- Oyun Hamuru Seti 12,50 TL
- Neşeli Evim 19,90 TL
- Magnetli Oyunlar 12,50 TL
- Chef’s Granit Efektli Tava 32,90 TL
- Chef’s Kızartma Tenceresi 39,90 TL
- Seramik 2’li Kayık Tabak 22,50 TL
- Seramik Sunum Tabağı 9,95 TL
- Çiğ Köfte Tepsisi 19,90 TL
- Philips Epilatör 109 TL
- Fakir 3 Touch 59,90 TL
- Heifer Saç Kurutma Makinesi 59,90 TL
- Voit Vücut Analizli Smart Baskül 59,90 TL
- Bambu Kirli Sepeti 49,90 TL
- Tablet Bop Temizlik Seti 49,90 TL
- Polo Yaka Kadın Elbise 27,90 TL
- Erkek Şort 17,90 TL
- Erkek Tişört 9,95 TL
- Kadın Deniz Şortu 15,90 TL
- Lisanslı Çocuk Şort Takımı 19,90 TL
- Lisanslı Kız Çocuk Elbise 16,90 TL
- Kadın Baskılı Terlik 12,90 TL
- Kız Çocuk Sandalet 16,90 TL
- Dijital Halı 59,90 TL
- Trend Banyo Paspası 37,50 TL
- Jakarlı Banyo Havlusu 19,90 TL
- Kadın Erkek Jakar Yaka Bornoz 64,90 TL
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