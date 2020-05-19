Bim aktüel 21 Mayıs ürünler kataloğu | Bim 21 Mayıs 2020 aktüel
Bim aktüel 21 Mayıs ürünler kataloğu yayınlandı. Müşteriler Bim'de bugün pek çok üründe sürprizle karşılaştı. İşte Bim 21 Mayıs 2020 aktüel itibaren raflarında bulunduracağı indirimli ürünler kataloğu…
21 Mayıs Bim aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Haftanın BİM kataloğunda temizlik ürünlerinde avantajlı fiyatlar yer alıyor
BİM 21 MAYIS 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Sokağa çıkma sebebiyle muhteşem ürünlerin yer aldığı 2 ayrı katalog erken tarihlerde satışa sunuldu. BİM haftanın ürünler neler?
Bim aktüel 21 Mayıs ürünler kataloğu
Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 21 Mayıs tarihlerinden itibaren BİM marketlerinde yer alan ürünlerin arasında Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu 2.650 TL, Tefal Düdüklü Tencere 349 TL, Kumtel Cam Ankastre Set 1.099 TL, Relex Büyük Boy Termos 149 TL, Chef's
Granit Efektli Wok Tava 29,90 TL, Dambıl Seti 2'li 49,90 TL, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 399 TL, Fakir Dik Durabilen Süpürge 199 TL, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 199 TL, Dijital Baskılı Çanta 19,90 TL, Detan Sivrisinek Karşı Elektrolikit Cihaz 16,90 TL, Detan Sivrisinek Karşı Elektrolikit Yedek 9,95 TL,
Tek Dalga Renkli Çay Seti 79,90 TL, Rakle Tekli Mevye Konseptli Meşrubat Bardağı 510 cc 6,95 TL, Rodi Jeans Erkek Polo Ringel Tişört 27,90 TL. İşte BİM aktüel katalog ürünlerinin tamamı...
- Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu 2.650 TL
- Kumtel Cam Ankastre Set 1.099 TL
- Relax Büyük Boy Termos 149 TL
- Tefal Düdüklü Tencere 349 TL
- Chef's Granit Efektli Wok Tava 29,90 TL
- Abdullah Efendi Keyfi Çift Fonksiyonlu Türk Kahvesi Makinesi 199 TL
- Dekoratif Şık Cam Tabaklık 29,90 TL
- Tek Dalga Renkli Çay Seti 79,90 TL
- Tereyağlık 4,95 TL
- Kapaklı Mikser Kabı 4,95 TL
- Saklama Kabı Seti 3'lü 13,50 TL
- LAV Yaldızlı Su Bardağı 3'lü 14,90 TL
- Rakle Tekli Mevye Konseptli Meşrubat Bardağı 510 cc 6,95 TL
- Kepçe Altlığı + Portakal Sıkacağı Seti 4,50 TL
- Maşa Çeşitleri 5,95 TL
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- Letoon Kadın Spor Takım Tesettür 79,90 TL
- Dynamic Çok Fonksiyonlu Gym Bar 39,90 TL
- Dambıl Seti 2'li 49,90 TL
- Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 399 TL
- Fakir Dik Durabilen Süpürge 199 TL
- 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 199 TL
- Katlanır Sandalye 49,90 TL
- Soley Çift Kişilik Fitted Çarşaf 22,50 TL
- Soley Tek Kişilik Fitted Çarşaf 19,90 TL
- Pamuklu Yolluk 21,90 TL
- Pamuklu Paspas 6,50 TL
- Yuvarlak Nakışlı Peçete 4,95 TL
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- Baskılı Havlu 3,95 TL
- Banyo Seti 2'li 34,90 TL
- Desenli Saçaklı Şal 14,90 TL
- Erkek Deri Ayakkabı 59,90 TL
- Rodi Jeans Erkek Polo Ringel Tişört 27,90 TL
- Plastik Pantolon Askısı 8,95 TL
- Kadın Spor Ayakkabı 34,90 TL
- Kadın - Erkek Kot Terlik 12,90 TL
- Dijital Baskılı Çanta 19,90 TL
- Kız Çocuk Pullu Elbise 24,90 TL
- Kız Çocuk Tül Etekli Elbise 16,90 TL
- Çocuk Analog Kol Saati 9,95 TL
- Kız Çocuk Çantalı Jile Elbise 19,90 TL
- Kız Çocuk Baskılı Tişört 7,95 TL
- Kız Çocuk Tüllü Etek 7,95 TL
- Erkek Çocuk Gömlek 21,90 TL
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- Kız Çocuk Taşlı Sandalet 19,90 TL
- Erkek Çocuk Baskılı Tişört 7,95 TL
- Kız Çocuk Külotlu Çorap 5,95 TL
- Erkek Çocuk Baskılı Polo Yaka Tişört 9,95 TL
- Pilsan Asansörlü Yol Seti 39,90 TL
- Lisanslı Karton Oyun Evi 34,90 TL
- Toka Kombin Set 3,75 TL
- Dondurma Oyun Hamur Seti 29,90 TL
- Lisanslı Top 8,95 TL
- Çocuk Kitapları 4,95 TL
- Süper Renkli Puzzle 4'lü 12,90 TL
- Lisanslı Çerçeve Puzzle Çeşitleri 6,95 TL
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- Kumbara 2,95 TL
- Balon 8'li 3,95 TL
- Detan Sivrisinek Karşı Elektrolikit Cihaz 16,90 TL
- Detan Sivrisinek Karşı Elektrolikit Yedek 9,95 TL
- Defans Sivirisinek Kovucu Aerosol Sprey 100 ml 8,95 TL
- Bübchen Çocuk Şampuan & Duş Jeli 230 ml 19,90 TL
- Le Petit Marseillas El Vücut Kremi 200 ml 9,95 TL
- Sponge Bob Sıvı Sabun 300 ml 7,95 TL
- Ülker Kakaolu Fındık Kreması 650 gr 14,90 TL
- Simbat Ceviz İçi 225 gr 15,90 TL
- Eyüp Sabri Tuncer Diş Macunu 75 ml + Diş Fırçası 12,90 TL
- Shine Diş Fırçası Saklama Kabı 1 TL
- Lionesse Dondurma Külah Banyo Süngeri 6,95 TL
- Naturalove Afro Tarak 2,95 TL
- Cem Kırma Zeytin Kalamata / Ayvalık 1700 gr 14,90 TL
- Işıl Katı Güzellik Sabunu 5x75 gr 4,95 TL
- Aydoğmuş Yeşil El Kırması Halhalı Zeytini 320 gr 7,95 TL
- Orvital Organik Sele Zeytin 350 gr 9,95 TL
- Haftalık İlaç Kutusu 2,50 TL
- Eti Petito Kahvaltılık Gevrek 350 gr 10,95 TL
- Fiskobirlik Tirebolu 42 Siyah Çay 500 gr 14,90 TL
- Comfort Family Kadın Bambu Atlet 8,95 TL
- Kadın Desenli Slip 5'li 16,90 TL
- Erkek Havlu Bel Boxer 2'li 14,90 TL
- Erkek Atlet 8,95 TL
- Kadın Bambu Bato Slip 3'lü 11,90 TL
- Erkek Sporcu Atlet 9,95 TL
- Erkek Likralı Desenli Boxer 6,95 TL
- Erkek Çocuk Atlet 2'li 9,95 TL
- Kadın Jakarlı Ribana Atlet 8,95 TL
- Kız Çocuk Atlet 2'li 9,95 TL
- Kız Çocuk Slip 5'li 14,90 TL
- Erkek Çocuk Boxer 2'li 9,95 TL
- Erkek Çorap 5'li 16,90 TL
- Kız Çocuk Organik Soket Çorap 5'li 9,95 TL
- Kadın Çantalı Çorap 6'lı 24,90 TL
- Penye Slip 3'lü 11,90 TL
- Kadın Dantel Babet Çorap 3,95 TL
- Kadın Simli Patik Çorap 2,95 TL
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- Penti Kadın Pantolon Çorabı 2'li 3,45 TL
- Dolgulu Dantelli Sütyen 19,90 TL
- DoReMi Kadın Desenli Diz Altı İnce Çorap 1,95 TL
- Dantelli Bralet 23,90 TL
- Kadın İnce Suba Çorap 1,25 TL
- Kadın Pedli Seamless Bustiyer 19,90 TL
- Kadın Toparlayıcı Korse 17,90 TL
- Kadın Slip Korse 16,90 TL
- Kadın Agresif Korse 21,90 TL
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