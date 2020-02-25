Bim aktüel 25 Şubat ürünler kataloğu | Bim 25 Şubat 2020 aktüel
Bim aktüel 25 Şubat ürünler kataloğu yayınlandı. Müşteriler Bim'de bugün pek çok üründe sürprizle karşılaştı. İşte Bim 25 Şubat 2020 aktüel itibaren raflarında bulunduracağı indirimli ürünler kataloğu…
25 Şubat Bim aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Haftanın BİM kataloğunda temizlik ürünlerinde avantajlı fiyatlar yer alıyor
Peki Bim aktüel 25 Şubat 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Bim'de neler var? İşte Bim 25 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Bim aktüel 25 Şubat ürünler kataloğu
- Domestos Ultra Çamaşır Suyu 2000 gr + Cif Krem 1500 ml 24,90 TL
- Bingo Konsantre Yumuşatıcı 2x1440 ml 24,90 TL
- Finish Bulaşık Makinesi Tableti 80'li 46,90 TL
- Miss Sıvı Arap Sabunu 2750 ml 15,90 TL
- Miss Bulaşık Deterjanı 1 + 1 Litre 11,90 TL
- Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu + Oksijenli Sprey 2x750 ml 12,90 TL
- Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı 1200 ml 18,90 TL
- Syoss Şampuan 550 ml 12,90 TL
- Işıl Sıvı Sabun 475 ml 5,95 TL
- Krauterhof Masaj Jeli 100 ml 14,90 TL
Bim 25 Şubat 2020 aktüel
- Vanish Sıvı Leke Çıkarıcı 2000 ml 18,90 TL
- Bulaşık Fırçası 4,95 TL
- Parex Bulaşık Altlığı 4,50 TL
- Magicmax Temizlik Bezi 4'lü 4,95 TL
- Queen Kullan - At Mendil 150'li 3,95 TL
- Ivory Islak Havlu 40'lı 2,75 TL
- Calgon Kireç Önleyici 650 gr 13,90 TL
- Gold Ayakkabı Parlatıcı Sünger 2,95 TL
- Gold Krem Ayakkabı Boyası 50 gr 3,95 TL
- Solo Kağıt Mendil 3,95 TL
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