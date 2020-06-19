Bim aktüel 26 Haziran ürünler kataloğu | Bim 26 Haziran 2020 aktüel
Bim aktüel 26 Haziran ürünler kataloğu yayınlandı. Müşteriler Bim'de bugün pek çok üründe sürprizle karşılaştı. İşte Bim 26 Haziran 2020 aktüel itibaren raflarında bulunduracağı indirimli ürünler kataloğu…
Herkes tarafında merakla beklenen Bim 26 Haziran 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden muhteşem indirimlerin olduğu Bim 26 Haziran 2020 Aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte Bim 26 Haziran 2020 fırsatları...
BİM AKTÜEL 26 HAZİRAN ÜRÜNLER KATALOĞU
- Dijitsu 55 inç UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Televizyon 2.499,00 TL
- Güral Porselen 12 Kişilik 68 Parça Yemek Takımı 799,00 TL
- Hisar Optima 6 Parça Çelik Tencere Seti 229,00 TL
- Hisar Optima 6 Parça Granit Tencere Seti 189,00 TL
- Hisar Optima Miami 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 169,00 TL
- Hisar Optima Çelik Çaydanlık 119,00 TL
- Arnica Blender Seti 159,00 TL
- Kiwi Cam Işıklı Kettle 1.8 lt 99,90 TL
- Kumtel Mini Fırın 159,00 TL
- Dijitsu Vantilatör 119,00 TL
- Starcom Kablosuz Mini El Fanı 19,90 TL
- Ayak Masaj Aleti 119,00 TL
- Şarjlı Damacana Pompa 29,90 TL
- Mini Masaj Aleti 19,90 TL
- Vakumlu Haşere Öldürücü 39,90 TL
- Rookie Bigfoot Scooter Işıklı 169,00 TL
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