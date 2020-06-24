Bim aktüel 26 Haziran ürünler kataloğu | Bim 26 Haziran 2020 aktüel
Bim aktüel 26 Haziran ürünler kataloğu yayınlandı. Müşteriler Bim'de bugün pek çok üründe sürprizle karşılaştı. İşte Bim 26 Haziran 2020 aktüel itibaren raflarında bulunduracağı indirimli ürünler kataloğu…
Herkes tarafında merakla beklenen Bim 26 Haziran 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden muhteşem indirimlerin olduğu Bim 26 Haziran 2020 Aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte Bim 26 Haziran 2020 fırsatları...
BİM AKTÜEL 26 HAZİRAN ÜRÜNLER KATALOĞU
- Dijitsu 55″ Uydu Alıcılı Smart Televizyon 2499 TL
- Vakumlu Haşere Öldürücü 39,90 TL
- Ayak Masaj Aleti 119 TL
- Linksmart Şarjlı Damacana Pompa 29,90 TL
- Dijitsu Vantilatör 119 TL
- Polosmart Taşınabilir Şarj Aleti 49,90 TL
- Kumtel Mini Fırın 159 TL
- Rookie Bigfoot Işıklı Scooter 169 TL
- Oyuncak Kamyon çeşitleri 19,90 TL
- Heifer Dik Durabilen Süpürge 149 TL
- Fakir Buhar Jeneratörlü Ütü 449 TL
- Premium Ütü Masası 159 TL
- Mira Çamaşır Kurutmalık 89,90 TL
- Çantalı Masa Sandalye Set 189 TL
- Güral Porselen 12 Kişilik Yemek Takımı 799 TL
- Güral Porselen Şık Tatlı Seti 69,90 TL
- Rakle Altın Yaldızlı Su Bardağı Takımı 59,90 TL
- Rakle Altın Yaldızlı Kahve Yanı Su Bardağı 29,90 TL
- Hisar Optima 6 Parça Çelik Tencere Seti 229 TL
- Hisar Optima Miami 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 169 TL
- Hisar Optima Çelik Çaydanlık 119 TL
- Hisar Optima 6 Parça Granit Tencere Seti 189 TL
- Cam Işıklı Kettle 99,90 TL
- Arnica Blender Seti 159 TL
- Naturalove 12 Parça Bambu Mutfak Seti 59,90 TL
- Lav Dikdörtgen Saklama Kabı 3,95 TL
- Soley Çift Kişilik Çarşaf Yastık Takımı 44,90 TL
- Lüks Oval Güpürlü Pamuk Paspas 39,90 TL
- Plaj ve Banyo Havlusu çeşitleri 12,90 TL
- Tek Kişilik Baskılı Pike 29,90 TL
- Çift Kişilik Baskılı Pike 33,90 TL
- Lateks Taban Halı 85 TL
- İpek Çift Kişilik Yorgan 199 TL
- İpek Yastık 79,90 TL
- Soley Çift Kişilik Pike Seti 89,90 TL
- Erkek Desenli Deniz Şortu 23,90 TL
- Kız Çocuk Jile Elbise 12,90 TL
- Erkek Çocuk Kolsuz Şortlu Takım 14,90 TL
- Erkek Trend Şapka 19,90 TL
- Kadın Taşlı Lüks Grup Terlik 19,90 TL
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