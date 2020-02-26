Bim aktüel 28 Şubat ürünler kataloğu | Bim 28 Şubat 2020 aktüel

28 Şubat Bim aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Haftanın BİM kataloğunda temizlik ürünlerinde avantajlı fiyatlar yer alıyor

Peki Bim aktüel 28 Şubat 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Bim'de neler var? İşte Bim 28 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu...

28 Şubat 2020 tarihli BİM aktüel kataloğuna at görseller yayınlandı. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı Bim aktüel kataloğunda bu hafta, elektronik ürünlerden züccaciye ürünlerine, ev tekstil ürünlerden dekoratif mutfak ürünlerinde kadar tüm ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuldu.

Bim aktüel 28 Şubat ürünler kataloğu

Bim müşterilerinin istekleri doğrultusunda hazırlanan 28 Şubat 2020 tarihli aktüel kataloğu belli oldu. Muhteşem ürünleri düşük fiyat politikası ile satışa sunan Bim marketlerinde ister elektronik ürünler, ister

dekoratif ürünler, isterse züccaciye ürünleri olsun ne ararsanız var. Haftanın Bim kataloğunun ilk sayfasına göz attığımızda karşılaştığımız ilk ürünler elektronik ürünler oluyor.

Parmak izi sensörü bulunan, Android işletim sistemli, 32GB dahili hafızalı, 4,5G uyumlu ve 2 yıl garantili Meizu M6T Cep Telefonu, baskı, tarama ve kopyalama fonksiyonlarının tamamını sunabilen, dahili Wi-Fi ile kablo kalabalığı olmadan baskı almanızı sağlayan HP Wi-Fi Deskjet All-in-one Yazıcı uzun ömrü ile yıllarca sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz Dekoratif Yuvarlak Ampul, çıkarılabilir su hazneli, kireç temizleme uyarı sistemine sahip, 2 yıl garantili Philips Buhar Kazanlı Ütü, tek seferde 4 fincan pişirme imkanı sunan Abdullah Efendi Keyif Türk Kahvesi Makinesi, Lav 95 cc 3’lü Espresso bardağı ve çok daha fazla üründe indirimli fiyatlar yer alıyor. İşte Bim aktüel ürünlerin tamamı…

Meizu M6T Cep Telefonu 799 TL

Buhar Kazanlı Ütü 479 TL

Decolove 3 Katlı Ayakkabılık 189 TL

HP Deskjet 2633 All-In-One Wi-Fi Yazıcı 189 TL

Modern Çiçeklik Sehpa 75 TL

2 Bölmeli Metal Banyo Organizer 16,90 TL

Aeron Dekoratif Yuvarlak Ampul 22,90 TL

Çiçekli Dekoratif Süs 4,95 TL

Jakarlı Yüz Havlusu 5,95 TL

Lüks Sıvı Sabunluk 9,95 TL

Casilda Çift Kişilik Kapitone Yatak Alezi 29,90 TL

Silikon Elyaf Yastık 12,90 TL

Kadın-Erkek Eşofman Altı 19,90 TL

Barbie Peri Bebek 29,90 TL

Yarış Seti 39,90 TL

Mirket Köyü Hikaye Kitapları 1,95 TL

Kendi Sabununu Kendin Yap Seti 24,90 TL

Öğrenme Kartları 17,90 TL

Manyetik Tablet Yazı Tahtası 9,95 TL

Abdullah Efendi Keyif Türk Kahvesi Makinesi 199 TL

Bim 28 Şubat 2020 aktüel

Stanley Termos 0,47 Litre 149 TL

Pratik Termos Bardaklı Filtre Kahve Makinesi 99 TL

Süt Köpürtücü 19,90 TL

Plastik Tekli Kahve Bardağı 450 ml 1,95 TL

Kiwi Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü 89,90 TL

Rose Renkli Bitki Çayı ve Kahve Demliği 39,90 TL

LAV Espresso Bardağı 3'lü 5,95 TL

Çift Cidarlı Cam Kupa 16,50 TL

Yuvarlak Kapaklı Saklama Kabı Seti 3'lü 11,50 TL

Kurulama Bezi 2'li 9,95 TL

Mutfak Önlüğü Tutaç Eldiven Seti 14,90 TL

Waffle Peçete 2'li 7,95 TL

Baskılı Havlu 3,95 TL

Mutfak Yer Seti 2'li 19,90 TL