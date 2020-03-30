Bim aktüel 3 Nisan ürünler kataloğu | Bim 3 Nisan 2020 aktüel

3 Nisan Bim aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Haftanın BİM kataloğunda temizlik ürünlerinde avantajlı fiyatlar yer alıyor

Peki Bim aktüel 3 Nisan 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Bim'de neler var? İşte Bim 3 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...

BİM 3 Nisan 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda elektronik ürünlerden züccaciye ürünlerine, hırdavat ürünlerinden ev tekstil ürünlerine, çocuk oyuncaklarından su arıtma sistemine kadar tüm ürünlerde dev indirim fırsatı yer alıyor. İşte BİM 3 Nisan haftanın aktüel ürünlerinin tamamı…

Bim aktüel 3 Nisan ürünler kataloğu

Bim’de bu hafta birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Bİm marketleri tarafından yayınlanan 3 Nisan 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğunda; dahili uydu alıcılı, 2 yıl garantili, USB üzerinden medya dosyalarınıoynatabilen, yerli üretim Dijitsu Uydu Alıcılı Led TV 749 TL, Aux ve USB bağlantıları yoluyla müzik dinleyebileceğiniz, şarj edilebilir dahili bataryalı, 2 yıl garantili Starcom Büyük Boy Nostaljik Radyo 139 TL, aynı özellikleri sunan Orta Boy Nostaljik Radyo 99,90 TL, Stereo ses kalitesi sunan, katlanabilir

tasarımı ile dikkat çeken, 2 yıl garantili Polosmart Kulaküstü Kablosuz Kulaklık 49,90 TL, KLPRO Akülü Vidalama Seti 10 Parça 99,90 TL, Boyacı Seti 5'li 19,90 TL, Permolit Silikonlu İç Cephe Boyası 7,5 Litre 99,90 TL, Keser 19,90 TL, Hızlı Yapıştırıcı 200 ml + Yapıştırıcı Aktivatör 45 gr 9,95 TL, Silikon

Tabancası 23,90 TL, Yüksek akım korumalı, 2 yıl garantili 2 USB’li Duvar Şarjı 39,90 TL, Standı sayesinde açılı durabilen, askı aparatı ve mıknatıslı Çok Amaçlı Işıldak 29,90 TL, 2 yıl garantili, kredi kartına taksit imkanlı Decolove 3’lü Dekoratif Raf Seti 129 TL, Yatak, puf, koltuk ve tek kişilik yatak olma

özellikli Katlanır Yatak 169 TL, Yumuşak kadifemsi üst yüzeye sahip, fibertech teknolojisi ile üretilmiş, 2 yıl garantili Intex Şişme Yatak 99,90 TL, Intex Çift Yönlü Pompa 19,90 TL, Granit Efektli Kek Kalıbı çeşitleri 18,90 TL, 7 parçadan oluşan Seramik Çerezlik Seti 22,90 TL, Sızdırmaz özellikli Vakumlu Sefer Tası 17,90 TL, Tahterevalli 59,90 TL, Pilsan Playmat Yer Karosu 27,90 TL, Sebze ve Meyve Kesme Oyunu 12,90 TL, Fisher-Price Oyun Küpü 29,90 TL, Ekose Masa Örtüsü 12,90 TL, HI-PRO Su Arıtma Sistemi 599 TL ve çok daha fazla üründe indirim fiyatlar sunuluyor.

Dijitsu 32" HD Uydu Alıcılı Televizyon 749 TL

HI-PRO Su Arıtma Sistemi 599 TL

Decolove Dekoratif Raf Seti 3'lü 129 TL

KLPRO Akülü Vidalama Seti 10 Parça 99,90 TL

Stanley 16" Takım Çantası 19,90 TL

Merdiven 79,90 TL

Esnek Musluk Başlığı 19,90 TL

Permolit Silikonlu İç Cephe Boyası 7,5 Litre 99,90 TL

Permolit Tavan Boyası 10 Kg 49,90 TL

Boyacı Seti 5'li 19,90 TL

Akçalı Sprey Boya 17,50 TL

Tornavida Seti 7'li 24,90 TL

Klasik Kapı Kolu 15,90 TL

Silikon Tabanca + F280 Silikon 19,90 TL

Maket Bıçağı + 5'li Yedek Uç 9,95 TL

Hızlı Yapıştırıcı 200 ml + Yapıştırıcı Aktivatör 45 gr 9,95 TL

Yer Fırçası 9,95 TL

Keser 19,90 TL

Çekiç 9,95 TL

Demir Testere Kolu 9,95 TL

Silikon Tabancası 23,90 TL

Tamir Bandı 4,95 TL

Akrilik Siliconize Çift Taraflı Bant 4,95 TL

Metal Pencere Emniyet Kilidi 4,95 TL

F50 Silikon Tüp 4,95 TL

Cırt Kelepçe Seti 60'lı 4,95 TL

Lavabo Açıcı 500 gr 4,95 TL

Starcom Büyük Boy Nostaljik Radyo 139 TL

Free Sound Orta Boy Nostaljik Radyo 99,90 TL

POLOSMART Kulaküstü Kablosuz Kulaklık 49,90 TL

Şişme Yatak 99,90 TL

Katlanır Yatak 169 TL

Linksmart 2 USB'li Duvar Şarjlı & 3'lü Kablo 39,90 TL

Çok Amaçlı Işıldak 29,90 TL

Telefon Tutucu 1,50 TL

Tefal Cook N Clean Wok Tava 28 cm 79,90 TL

SGS Pompa 19,90 TL

Chef's Granit Efektli Tava 30 cm 32,90 TL

Chef's Granit Efektli Kek Kalıbı Çeşitleri 18,90 TL

Seramik Çerezlik Seti 7 Parça 22,90 TL

Dijital Halı 120x180 cm 59,90 TL

Dijital Halı 80x300 cm 59,90 TL

Bim 3 Nisan 2020 aktüel

Dijital Halı 80x150 cm 29,90 TL

Ekose Masa Örtüsü 12,90 TL

Mega Hurç 7,95 TL

Maxi Hurç 5,95 TL

Mini Hurç 4,95 TL

Vakumlu Hurç Seti 3'lü 14,90 TL

Çantalı Vakumlu Hurç 16,90 TL

Taşlı Anahtarlık 12,90 TL

Çok Amaçlı Baza Altı Kutusu 12,90 TL

Desenli Sırt Çantası 14,90 TL

Kadın Triko Hırka 24,90 TL

Düğmeli Pijama Takımı 24,90 TL

Erkek Casual Ayakkabı 34,90 TL

Unisex Spor Ayakkabı 24,90 TL

Kadın Taşlı Keten Ayakabı 16,90 TL

Tahterevalli 59,90 TL

Pilsan Playmat Yer Karosu 27,90 TL

Sebze - Meyve Kesme Oyunu 12,90 TL

Oyun Havuzu Topu 17,90 TL

Fisher-Price Oyun Küpü 29,90 TL