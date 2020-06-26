Bim aktüel 3 Temmuz ürünler kataloğu | Bim 3 Temmuz 2020 aktüel
Bim aktüel 3 Temmuz ürünler kataloğu yayınlandı. Müşteriler Bim'de bugün pek çok üründe sürprizle karşılaştı. İşte Bim 3 Temmuz 2020 aktüel itibaren raflarında bulunduracağı indirimli ürünler kataloğu…
Herkes tarafında merakla beklenen Bim 3 Temmuz 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden muhteşem indirimlerin olduğu Bim 3 Temmuz 2020 Aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte Bim 3 Temmuz 2020 fırsatları...
BİM AKTÜEL 3 TEMMUZ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Dijitsu 43″ FHD Uydu Alıcılı Led TV 1.399 TL
- Dijitsu Sanayi Tipi Vantilatör 199 TL
- Şarjlı Boyun Tipi Fan 29,90 TL
- Starcom Dijital Yaz Çiz Sil Yazı Tahtası 39,90 TL
- Fakir Cam Baskül 69,90 TL
- WorldTec Tıraş Makinesi 59,90 TL
- Sinek Uzaklaştırıcı Pervane 49,90 TL
- Işıklı Scooter 99,90 TL
- Studi Oyun Hamuru Sepeti 14,90 TL
- Dede Basketbol Potası ve Topu 19,90 TL
- Pilsan Mini Kent 19,90 TL
- Pilsan 100’lü Oyun Havuzu Topu 19,90 TL
- Barbie Prenses Bebek 27,90 TL
- Pilsan Havuzlu Toplu Kaydırak 149 TL
- Merserize Çocuk Şapkası 9,95 TL
- Merserize Kadın Şapkası 12,90 TL
- Erkek Streç Günlük Ayakkabı 34,90 TL
- Erkek Terlik 14,90 TL
- Kadın Erkek Fermuarlı Şapka 17,90 TL
- Kadın Bantlı Terlik 14,90 TL
- Kumtel Cam Set Üstü Ocak 339 TL
- Fakir El Mikseri 89,90 TL
- Buzluk Termos 139 TL
- Çok Amaçlı Dolap 189 TL
- Rakle 3’lü Kısa Meşrubat Bardağı 19,90 TL
- Lav Bloom Sirahi 8,95 TL
- Paşabahçe Habitat Ekmek Sepeti 7,95 TL
- Paşabahçe 6’lı Pasta Tabağı 19,90 TL
- Borcam Dilimli Baton 13,90 TL
- Rende/Doğrayıcı Set 69,90 TL
- Bonera Ocak Üstü Tost Makinesi 44,90 TL
- Naturalove Stantlı Yaldızlı Fincan Seti 44,90 TL
- Chef’s 2’li Tava Seti 39,90 TL
- Chef’s Tek Fiyat Çelik Ürünler 32,90 TL
- Piccolo Mondi Ana Kucağı 89,90 TL
- Empirme Bebek Battaniyesi 15,90 TL
- Silikon Bebek Mama Önlüğü 14,90 TL
- Sepetli Çok Amaçlı Dolap 139 TL
- Anne Bebek Bakım Çantası 29,90 TL
- Bebek Atlet Şort Takımı 17,90 TL
- Bebek Alıştırma Külodu 12,90 TL
- Organik Bebek Ağız Mendili 9,95 TL
- Pilsan Sesli Lazımlık 37,90 TL
- Simli Lastikli Bebek Ayakkabısı 14,90 TL
- Bebek Puzzle 8,95 TL
- Bul Tak Oyuncak 17,90 TL
- Geometrik Şekiller Oyunu 19,90 TL
- İlk Kitaplarım 4,95 TL
- İlk 100 Sözcük 14,90 TL
- Gokidy Koordinasyon Oyunu 24,90 TL
- Küvet ve File Seti 34,90 TL
- Su Kovası 9,95 TL
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