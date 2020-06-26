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  3. Bim aktüel 3 Temmuz ürünler kataloğu | Bim 3 Temmuz 2020 aktüel

Bim aktüel 3 Temmuz ürünler kataloğu | Bim 3 Temmuz 2020 aktüel

Bim aktüel 3 Temmuz ürünler kataloğu yayınlandı. Müşteriler Bim'de bugün pek çok üründe sürprizle karşılaştı. İşte Bim 3 Temmuz 2020 aktüel itibaren raflarında bulunduracağı indirimli ürünler kataloğu…

Bim aktüel 3 Temmuz ürünler kataloğu | Bim 3 Temmuz 2020 aktüel

Herkes tarafında merakla beklenen Bim 3 Temmuz 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden muhteşem indirimlerin olduğu Bim 3 Temmuz 2020 Aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte Bim 3 Temmuz 2020 fırsatları...

 

 

 

BİM AKTÜEL 3 TEMMUZ ÜRÜNLER KATALOĞU

Bim aktüel 3 Temmuz ürünler kataloğu | Bim 3 Temmuz 2020 aktüel

  • Dijitsu 43″ FHD Uydu Alıcılı Led TV 1.399 TL
  • Dijitsu Sanayi Tipi Vantilatör 199 TL
  • Şarjlı Boyun Tipi Fan 29,90 TL
  • Starcom Dijital Yaz Çiz Sil Yazı Tahtası 39,90 TL
  • Fakir Cam Baskül 69,90 TL
  • WorldTec Tıraş Makinesi 59,90 TL
  • Sinek Uzaklaştırıcı Pervane 49,90 TL
  • Işıklı Scooter 99,90 TL
  • Studi Oyun Hamuru Sepeti 14,90 TL
  • Dede Basketbol Potası ve Topu 19,90 TL
  • Pilsan Mini Kent 19,90 TL
  • Pilsan 100’lü Oyun Havuzu Topu 19,90 TL
  • Barbie Prenses Bebek 27,90 TL
  • Pilsan Havuzlu Toplu Kaydırak 149 TL
  • Merserize Çocuk Şapkası 9,95 TL
  • Merserize Kadın Şapkası 12,90 TL
  • Erkek Streç Günlük Ayakkabı 34,90 TL

Bim aktüel 3 Temmuz ürünler kataloğu | Bim 3 Temmuz 2020 aktüel

  • Erkek Terlik 14,90 TL
  • Kadın Erkek Fermuarlı Şapka 17,90 TL
  • Kadın Bantlı Terlik 14,90 TL
  • Kumtel Cam Set Üstü Ocak 339 TL
  • Fakir El Mikseri 89,90 TL
  • Buzluk Termos 139 TL
  • Çok Amaçlı Dolap 189 TL
  • Rakle 3’lü Kısa Meşrubat Bardağı 19,90 TL
  • Lav Bloom Sirahi 8,95 TL
  • Paşabahçe Habitat Ekmek Sepeti 7,95 TL
  • Paşabahçe 6’lı Pasta Tabağı 19,90 TL
  • Borcam Dilimli Baton 13,90 TL
  • Rende/Doğrayıcı Set 69,90 TL
  • Bonera Ocak Üstü Tost Makinesi 44,90 TL
  • Naturalove Stantlı Yaldızlı Fincan Seti 44,90 TL
  • Chef’s 2’li Tava Seti 39,90 TL

Bim aktüel 3 Temmuz ürünler kataloğu | Bim 3 Temmuz 2020 aktüel

  • Chef’s Tek Fiyat Çelik Ürünler 32,90 TL
  • Piccolo Mondi Ana Kucağı 89,90 TL
  • Empirme Bebek Battaniyesi 15,90 TL
  • Silikon Bebek Mama Önlüğü 14,90 TL
  • Sepetli Çok Amaçlı Dolap 139 TL
  • Anne Bebek Bakım Çantası 29,90 TL
  • Bebek Atlet Şort Takımı 17,90 TL
  • Bebek Alıştırma Külodu 12,90 TL
  • Organik Bebek Ağız Mendili 9,95 TL
  • Pilsan Sesli Lazımlık 37,90 TL
  • Simli Lastikli Bebek Ayakkabısı 14,90 TL
  • Bebek Puzzle 8,95 TL
  • Bul Tak Oyuncak 17,90 TL
  • Geometrik Şekiller Oyunu 19,90 TL
  • İlk Kitaplarım 4,95 TL
  • İlk 100 Sözcük 14,90 TL
  • Gokidy Koordinasyon Oyunu 24,90 TL
  • Küvet ve File Seti 34,90 TL
  • Su Kovası 9,95 TL
Okan Gül
Video Editörü


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