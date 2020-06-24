Bim aktüel 30 Haziran ürünler kataloğu | Bim 30 Haziran 2020 aktüel
Bim aktüel 30 Haziran ürünler kataloğu yayınlandı. Müşteriler Bim'de bugün pek çok üründe sürprizle karşılaştı. İşte Bim 30 Haziran 2020 aktüel itibaren raflarında bulunduracağı indirimli ürünler kataloğu…
Herkes tarafında merakla beklenen Bim 30 Haziran 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden muhteşem indirimlerin olduğu Bim 30 Haziran 2020 Aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte Bim 30 Haziran 2020 fırsatları...
BİM AKTÜEL 30 HAZİRAN ÜRÜNLER KATALOĞU
- Artmatik 10 kg Toz Deterjan 39,90 TL
- ABC 2.5 lt Yüzey Temizleyici 9,95 TL
- Porçöz 1000 ml Leke Çıkarıcı 9,95 TL
- Quickdish Temizlik Bezi 3,95 TL
- Mr.Green Perforeli Bez 7,95 TL
- Parex Comfort Sünger 5,95 TL
- Wellnax Araç Kokusu 5,95 TL
- Wellnax 50 gr Wc Blok 4,95 TL
- Wellnax Çekmece Dolap Kokusu 5,95 TL
- Miss 2×1 lt Sıvı Bulaşık Deterjanı 12,90 TL
- Banlif Bambu Saplı Keten Banyo Süngeri 9,95 TL
- Koruma 100 gr Hijyen Sprey Kolonya 9,90 TL
- Anatolia Daphne 170 gr Bitkisel Sabun 3,95 TL
- Marc 750 ml Banyo Mutfak Temizleyici 8,95 TL
- Porçöz 400 ml Çamaşır Makinesi Temizleyici 8,95 TL
- Deep Fresh 100 adet Antibakteriyel Islak Havlu 7,95 TL
- Bind Activit Premium Bulaşık Makinesi Tableti 19,90 TL
- Fakir 1000 ml El ve Cilt Dezenfektanı ve Askı Aparatı 29,90 TL
- Domestos 1850 ml Ultra Çamaşır Suyu ile 1500 ml Cif Krem 24,90 TL
- Garnier Ambre 50F 200 ml Solaire Koruyucu Güneş Spreyi 54,90 TL
- Garnier Ambre 30F 200 ml Solaire Koruyucu Güneş Spreyi 54,90 TL
- Garnier Ambre 200 ml Solaire Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 39,90 TL
- Diadermine 50 ml Lift Güneş Koruyucu Gündüz Kremi 36,90 TL
- Rituel De Beauty Güneş Sonrası Nemlendirici Maske 4,95 TL
- Hawaian Tropia 200 ml Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 39,90 TL
- Nivea Sun 200 ml Bronzlaştıcı Güneş Yağı Spreyi 42,90 TL
- Nivea Sun 150 ml Nemlendirici Güneş Kremi 42,90 TL
- Nivea Sun 30F 200 ml Güneş Kremi 49,90 TL
- Tokalon 200 ml Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 15,90 TL
- Tokalon 50F 150 ml Koruyucu Güneş Kremi 22,90 TL
- Tokalon 50F 60 ml Güneş Koruyucu Yüz Kremi 16,90 TL
- Tokalon 200 ml Havuç & Kakao Yağı 10,90 TL
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