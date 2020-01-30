Bim aktüel 31 Ocak ürünler kataloğu | Bim 31 Ocak 2020 aktüel
Bim aktüel 31 Ocak ürünler kataloğu yayınlandı. Müşteriler BİM'de bugün pek çok üründe sürprizle karşılaştı. İşte Bim 31 Ocak 2020 aktüel itibaren raflarında bulunduracağı indirimli ürünler kataloğu…
31 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
Peki Bim aktüel 31 Ocak 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta BİM'de neler var? İşte BİM 31 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...
BİM 31 OCAK ve 4 Şubat 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda 2. Nesl ArPods ve Şarj Kutusunun yanında tekstil, züccaciye ve elektronik ürünlerde ay sonu indirim yer alıyor.
Bim aktüel 31 Ocak ürünler kataloğu
Bim haftanın aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 31 Ocak 2020 tarihinden itibaren Türkiye genelinde yer alan BİM marketlerinde 2.Nesil AirPods ve Şarj Kutusu, Philips Alüminyum Kasa Taşınabilir Şarj Aleti,
Momo Stick Telefon Tutucu Çeşitleri, Decolove Çok Amaçlı Çekmece Şifonyer, Luxell Turbo Fırın, Kumtel Set Üstü Ocak, Kiwi Premium 2'si 1 Arada Standlı Blender ve Spor Blender, Arnica El Blender ve Çırpıcı Seti, Chef's 5 Parça Granit Efektli Set ve çok daha fazlası yer alıyor.
- 2.Nesil AirPods ve Şarj Kutusu 849 TL
- Philips Alüminyum Kasa Taşınabilir Şarj Aleti 75 TL
- Proware Elektrikli Çivi Zımba Makinesi 119 TL
- Momo Stick Telefon Tutucu Çeşitleri 9,95 TL
- Decolove Çok Amaçlı Çekmece Şifonyer 229 TL
- Luxell Turbo Fırın 219 TL
- Kumtel Set Üstü Ocak 289 TL
- Kiwi Premium 2'si 1 Arada Standlı Blender ve Spor Blender 149 TL
- Chef's Granit Efektli Krep Tava 32 cm 29,95 TL
- Chef's Granit Efektli Wok Tava 28 cm 29,95 TL
- Arnica El Blender ve Çırpıcı Seti 99 TL
- Chef's 5 Parça Granit Efektli Set 139 TL
- LAV Saklama Kabı 1,95 TL
- Lüsterli Tekli Kare Salata Kasesi 6,95 TL
- Kapaklı Kare Sığ Saklama Seti 3'lü 14,95 TL
- Paşabahçe Beykoz Kristalin Çay Bardağı 6'lı 29,95 TL
- Çember Çiçekli Dekoratif Duvar Süsü 4,95 TL
- Tek Fiyat Plastik Ürünler 2,45 TL
- Katlanır Yatak 169 TL
- Telefon Tutucu 1,45 TL
- Oyuncak Puset 11,95 TL
- 2 Katlı Garaj Oyuncak Seti 34,95 TL
- Değerler Okyanusu Karma Kitaplar 1,50 TL
- Deterjan Hazneli Spreyli Mob 49,95 TL
- Çocuk Penye Yelek 12,95 TL
- Kadın Kadife Alt Eşofman 24,95 TL
- Hasbro Mini Hippolar 29,95 TL
- Halı Örtüsü 200x300 cm 37,95 TL
- Yastık Kılıfı 2'li 9,95 TL
- Kapı Önü Paspas 6,95 TL
- Kadın Ev Terliği 17,95 TL
- Erkek Ev Terliği 17,95 TL
Bim 4 Şubat 2020 aktüel
- Jenny&Willy Maxi Bebek Bezi 47,90 TL
- Jenny&Willy Junior Bebek Bezi 47,90 TL
- Queen Kağıt Havlu 12'li 21,95 TL
- Bulut Konsantre Yumuşatıcı 1,5 Litre 10,95 TL
- Ecoo Soft Peçete 200'lü 2,95 TL
- Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü 28,90 TL
- Blume Mini Cep Mendili 10'lu 3,50 TL
- DeepFresh Probiyotikli Yenidoğan Islak Mendil 40'lı 7,95 TL
- Bind Activit Premium Bulaşık Makinesi Tableti 33'lü 22,95 TL
- Bind Activit Bulaşık Makinesi Tableti 2'li 3,95 TL
- Bind Activit Bulaşık Makinesi Kokusu 4,95 TL
- Molped İncecik Günlük Ped 30'lu 5,95 TL
- Molped Ultra Ped 12,90 TL
- Emotion Deodorant 2x150 ml 15,90 TL
- Privacy Deodorant 2x150 ml 15,90 TL
- Quickdish Mikrofiber Temizlik Bezi Seti 7,45 TL
- Tresan Bitki Özlü Şampuan 300 ml 18,90 TL
- Mehmet Aydın Katı Sabun 640 gr 8,95 TL
- Tariş Kolonya 200 ml 10,90 TL
- Tariş Limon Kolonyası 300 ml 10,90 TL
- Nutella 1000 gr 24,90 TL
- Nutella Go 52 gr 4,95 TL
- Gofrik Antep Fıstıklı Gofret 4x26 gr 7,95 TL
- Vivdent Şeftali / Mango Aromalı Sakız 26 gr 4,95 TL
- Ülker Metro Bal Kaymak ve Yer Fıstıklı 36 gr 1,50 TL
- Ülker Albeni Atıştırmalık 170 gr 5 TL
- Lolliboni Lisanslı Kova Pamuk Şeker 50 gr 3,75 TL
- Cosby Oyuncaklı Şeker 5 gr 9,95 TL
- Karamelli Waffle 250 gr 5,95 TL
- Party Yumurtalı Waffle 160 gr 5,95 TL
- Fiskobirlik Fındıklı Çubuk Krokan 80 gr 4,95 TL
- Pınar Labne 400 gr 10,90 TL
- Pınar Kido Karamelli Süt 180 ml 1,50 TL
- Anavarza Krem Bal Karışımı 200 gr 24,90 TL
- Arifoğlu Ballı Karışım Arı Sütlü Propolis 150 gr 29,90 TL
- Arifoğlu Propolis 20 ml 19,90 TL
- Zade Organik Hindistan Cevizi Yağı 175 ml 19,90 TL
- Gingero Natur Bitkisel Zencefil Drops 24'lü 4,95 TL
- Coca-Cola Gazlı İçecek 6x250 ml 11,90 TL
- Eyüp Sabri Tuncer Karadut Özlü Diş Macunu 60 ml + Diş Fırçası 11,95 TL
- Dalin Bebek Kolonyası 150 ml 11,90 TL
- Dalin Bebek Şampuanı 650 ml 15,90 TL
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