Bim aktüel 31 Ocak ürünler kataloğu | Bim 31 Ocak 2020 aktüel

31 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Peki Bim aktüel 31 Ocak 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta BİM'de neler var? İşte BİM 31 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...

BİM 31 OCAK ve 4 Şubat 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda 2. Nesl ArPods ve Şarj Kutusunun yanında tekstil, züccaciye ve elektronik ürünlerde ay sonu indirim yer alıyor.

Bim aktüel 31 Ocak ürünler kataloğu

Bim haftanın aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 31 Ocak 2020 tarihinden itibaren Türkiye genelinde yer alan BİM marketlerinde 2.Nesil AirPods ve Şarj Kutusu, Philips Alüminyum Kasa Taşınabilir Şarj Aleti,

Momo Stick Telefon Tutucu Çeşitleri, Decolove Çok Amaçlı Çekmece Şifonyer, Luxell Turbo Fırın, Kumtel Set Üstü Ocak, Kiwi Premium 2'si 1 Arada Standlı Blender ve Spor Blender, Arnica El Blender ve Çırpıcı Seti, Chef's 5 Parça Granit Efektli Set ve çok daha fazlası yer alıyor.

2.Nesil AirPods ve Şarj Kutusu 849 TL

Philips Alüminyum Kasa Taşınabilir Şarj Aleti 75 TL

Proware Elektrikli Çivi Zımba Makinesi 119 TL

Momo Stick Telefon Tutucu Çeşitleri 9,95 TL

Decolove Çok Amaçlı Çekmece Şifonyer 229 TL

Luxell Turbo Fırın 219 TL

Kumtel Set Üstü Ocak 289 TL

Kiwi Premium 2'si 1 Arada Standlı Blender ve Spor Blender 149 TL

Chef's Granit Efektli Krep Tava 32 cm 29,95 TL

Chef's Granit Efektli Wok Tava 28 cm 29,95 TL

Arnica El Blender ve Çırpıcı Seti 99 TL

Chef's 5 Parça Granit Efektli Set 139 TL

LAV Saklama Kabı 1,95 TL

Lüsterli Tekli Kare Salata Kasesi 6,95 TL

Kapaklı Kare Sığ Saklama Seti 3'lü 14,95 TL

Paşabahçe Beykoz Kristalin Çay Bardağı 6'lı 29,95 TL

Çember Çiçekli Dekoratif Duvar Süsü 4,95 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 2,45 TL

Katlanır Yatak 169 TL

Telefon Tutucu 1,45 TL

Oyuncak Puset 11,95 TL

2 Katlı Garaj Oyuncak Seti 34,95 TL

Değerler Okyanusu Karma Kitaplar 1,50 TL

Deterjan Hazneli Spreyli Mob 49,95 TL

Çocuk Penye Yelek 12,95 TL

Kadın Kadife Alt Eşofman 24,95 TL

Hasbro Mini Hippolar 29,95 TL

Halı Örtüsü 200x300 cm 37,95 TL

Yastık Kılıfı 2'li 9,95 TL

Kapı Önü Paspas 6,95 TL

Kadın Ev Terliği 17,95 TL

Erkek Ev Terliği 17,95 TL

Bim 4 Şubat 2020 aktüel

Jenny&Willy Maxi Bebek Bezi 47,90 TL

Jenny&Willy Junior Bebek Bezi 47,90 TL

Queen Kağıt Havlu 12'li 21,95 TL

Bulut Konsantre Yumuşatıcı 1,5 Litre 10,95 TL

Ecoo Soft Peçete 200'lü 2,95 TL

Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü 28,90 TL

Blume Mini Cep Mendili 10'lu 3,50 TL

DeepFresh Probiyotikli Yenidoğan Islak Mendil 40'lı 7,95 TL

Bind Activit Premium Bulaşık Makinesi Tableti 33'lü 22,95 TL

Bind Activit Bulaşık Makinesi Tableti 2'li 3,95 TL

Bind Activit Bulaşık Makinesi Kokusu 4,95 TL

Molped İncecik Günlük Ped 30'lu 5,95 TL

Molped Ultra Ped 12,90 TL

Emotion Deodorant 2x150 ml 15,90 TL

Privacy Deodorant 2x150 ml 15,90 TL

Quickdish Mikrofiber Temizlik Bezi Seti 7,45 TL

Tresan Bitki Özlü Şampuan 300 ml 18,90 TL

Mehmet Aydın Katı Sabun 640 gr 8,95 TL