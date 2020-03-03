Bim aktüel 6 Mart ürünler kataloğu | Bim 6 Mart 2020 aktüel

6 Mart Bim aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Haftanın BİM kataloğunda temizlik ürünlerinde avantajlı fiyatlar yer alıyor

Peki Bim aktüel 6 Mart 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Bim'de neler var? İşte Bim 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu...

BİM 6 mart 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın BİM aktüel kataloğunda bebek bakım ürünlerinden züccaciyeye, cep telefonu ve televizyondan elektrikli ev aletlerine kadar tüm ürünler düşük fiyatlarla satışa sunuldu.

Bim aktüel 6 Mart ürünler kataloğu

Merakla beklenen BİM 6 mart 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Muhteşem ürünlerin yer aldığı katalog ürünlerinde fiyatlar piyasanın altında. Katalogta Android işletim sistemine sahip, 13MP

arka kameralı, parmak izi okuyuculu, 16GB dahili hafızalı ve 2 yıl garantili LG K11 Cep Telefonu, konuşma, müzik dinleme gibi kullanım olanakları sunan, 4 saat ortalama kullanım süresine sahip, 2 yıl garantili Xiaomi Earbuds Kulak İçi Kablosuz Kulaklık, Apple Türkiye’nin garantisi altında 2 yıl garantili olarak satışa sunulan, otomatik bağlanma ve açılma özellikli, Siri’ye kolaylıkla erişim imkanı sunan 2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu, Class A enerji tüketimi ile dikkat çeken, dahili uydu alıcılı, 2 yıl garantili, yerli üretim Dijitsu 32″ HD LED TV, yumuşak iç kısma sahip, su ve rüzgar geçirmez dış yüzey, Pierre Cardin bebek taşıma çantası ve çok daha fazla üründe muhteşem ürün yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunun tamamı...

Hakmar Aktüel 5 Mart 2020 | Hakmar 5 Mart Aktüel

Şok aktüel 2 Mart ürünler kataloğu | Şok 2 Mart 2020 aktüel

Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 899 TL

LG K11 Cep Telefonu 879 TL

2.Nesil Airpods ve Şarj Kutusu 849 TL

Dijitsu 32" HD Uydu Alıcılı Televizyon 749 TL

Xiaomi Earbuds Kualk İçi Kablosuz Kulaklık 119 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 329 TL

Fakir Atria Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi 489 TL

Fakir Buharlı Ütü 159 TL

Tefal Baskül 59,90 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 59,90 TL

A101 aktüel 5 Mart | A101 5 Mart 2020 aktüel kataloğu

Bebek Beşiği 149 TL

Renkli Sepetli Çok Amaçlı Dolap 129 TL

20 LED Ponpon Işık 39,90 TL

Pilsan Havuzlu Toplu Kaydırak 139 TL

Pilsan Sallanan At 59,90 TL

Pilsan Eğlenceli Halkalar / Üstüste Konan Kaplar Oyunu 17,90 TL

Pilsan Yürüme Arkadaşım 89,90 TL

Oyuncak Yiyecek İçecek Seti 14,90 TL

Eğitici Bilmeceler 9,95 TL

Pilsan Çocuk Lazımlık 8,95 TL

Pilsan Kırılmaz Araba 4,95 TL

Oyuncak Doktor Seti 9,95 TL

Sevimli Dostlar Boyama / Hikaye Kitapları 4,95 TL

Mega Kule Oyunu 12,50 TL

Çıngırak Çeşitleri 6,45 TL

Dünya Klasikleriyle Değerler Eğitimi 1 TL

Küvet ve File Seti 32,90 TL

Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 14,90 TL

Melamin Mama Tabağı 10,95 TL

Lisanslı Gece Lambası 9,95 TL

Su Kovası 9,95 TL

Kulplu Maşrapa 2,95 TL

Bim 6 Mart 2020 aktüel

Silikon Mama Tabağı 7,95 TL

Silikon Mama Kaşığı 3,95 TL

Cam Elma Rendesi 4,95 TL

Pierre Cardin Port Bebe 99 TL

Pierre Cardin Anne-Bebek Bakım Çantası 59,90 TL

Piccolo Mondi Ana Kucağı 89,90 TL

Bebek Kırlent 30x30 cm 6,50 TL

Pratik Mama Sandalyesi 49,90 TL

Anne-Bebek Bakım Çantası 29,90 TL

Anne Yanı Bebek Yatağı 49,90 TL