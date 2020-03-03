Bim aktüel 6 Mart ürünler kataloğu | Bim 6 Mart 2020 aktüel
Bim aktüel 6 Mart ürünler kataloğu yayınlandı. Müşteriler Bim'de bugün pek çok üründe sürprizle karşılaştı. İşte Bim 6 Mart 2020 aktüel itibaren raflarında bulunduracağı indirimli ürünler kataloğu…
6 Mart Bim aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Haftanın BİM kataloğunda temizlik ürünlerinde avantajlı fiyatlar yer alıyor
Peki Bim aktüel 6 Mart 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Bim'de neler var? İşte Bim 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu...
BİM 6 mart 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın BİM aktüel kataloğunda bebek bakım ürünlerinden züccaciyeye, cep telefonu ve televizyondan elektrikli ev aletlerine kadar tüm ürünler düşük fiyatlarla satışa sunuldu.
Bim aktüel 6 Mart ürünler kataloğu
Merakla beklenen BİM 6 mart 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Muhteşem ürünlerin yer aldığı katalog ürünlerinde fiyatlar piyasanın altında. Katalogta Android işletim sistemine sahip, 13MP
arka kameralı, parmak izi okuyuculu, 16GB dahili hafızalı ve 2 yıl garantili LG K11 Cep Telefonu, konuşma, müzik dinleme gibi kullanım olanakları sunan, 4 saat ortalama kullanım süresine sahip, 2 yıl garantili Xiaomi Earbuds Kulak İçi Kablosuz Kulaklık, Apple Türkiye’nin garantisi altında 2 yıl garantili olarak satışa sunulan, otomatik bağlanma ve açılma özellikli, Siri’ye kolaylıkla erişim imkanı sunan 2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu, Class A enerji tüketimi ile dikkat çeken, dahili uydu alıcılı, 2 yıl garantili, yerli üretim Dijitsu 32″ HD LED TV, yumuşak iç kısma sahip, su ve rüzgar geçirmez dış yüzey, Pierre Cardin bebek taşıma çantası ve çok daha fazla üründe muhteşem ürün yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunun tamamı...
Hakmar Aktüel 5 Mart 2020 | Hakmar 5 Mart Aktüel
Şok aktüel 2 Mart ürünler kataloğu | Şok 2 Mart 2020 aktüel
- Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 899 TL
- LG K11 Cep Telefonu 879 TL
- 2.Nesil Airpods ve Şarj Kutusu 849 TL
- Dijitsu 32" HD Uydu Alıcılı Televizyon 749 TL
- Xiaomi Earbuds Kualk İçi Kablosuz Kulaklık 119 TL
- Kumtel Cam Set Üstü Ocak 329 TL
- Fakir Atria Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi 489 TL
- Fakir Buharlı Ütü 159 TL
- Tefal Baskül 59,90 TL
- Heifer Saç Kurutma Makinesi 59,90 TL
A101 aktüel 5 Mart | A101 5 Mart 2020 aktüel kataloğu
- Bebek Beşiği 149 TL
- Renkli Sepetli Çok Amaçlı Dolap 129 TL
- 20 LED Ponpon Işık 39,90 TL
- Pilsan Havuzlu Toplu Kaydırak 139 TL
- Pilsan Sallanan At 59,90 TL
- Pilsan Eğlenceli Halkalar / Üstüste Konan Kaplar Oyunu 17,90 TL
- Pilsan Yürüme Arkadaşım 89,90 TL
- Oyuncak Yiyecek İçecek Seti 14,90 TL
- Eğitici Bilmeceler 9,95 TL
- Pilsan Çocuk Lazımlık 8,95 TL
- Pilsan Kırılmaz Araba 4,95 TL
- Oyuncak Doktor Seti 9,95 TL
- Sevimli Dostlar Boyama / Hikaye Kitapları 4,95 TL
- Mega Kule Oyunu 12,50 TL
- Çıngırak Çeşitleri 6,45 TL
- Dünya Klasikleriyle Değerler Eğitimi 1 TL
- Küvet ve File Seti 32,90 TL
- Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 14,90 TL
- Melamin Mama Tabağı 10,95 TL
- Lisanslı Gece Lambası 9,95 TL
- Su Kovası 9,95 TL
- Kulplu Maşrapa 2,95 TL
Bim 6 Mart 2020 aktüel
- Silikon Mama Tabağı 7,95 TL
- Silikon Mama Kaşığı 3,95 TL
- Cam Elma Rendesi 4,95 TL
- Pierre Cardin Port Bebe 99 TL
- Pierre Cardin Anne-Bebek Bakım Çantası 59,90 TL
- Piccolo Mondi Ana Kucağı 89,90 TL
- Bebek Kırlent 30x30 cm 6,50 TL
- Pratik Mama Sandalyesi 49,90 TL
- Anne-Bebek Bakım Çantası 29,90 TL
- Anne Yanı Bebek Yatağı 49,90 TL
- Reflü Yatağı 49,90 TL
- Bebek Nevresim Takımı 44,90 TL
- Bebek Alt Açma Seti 17,90 TL
- Bebek Pijama Takımı 19,90 TL
- Bebek Cırtlı Ayakkabı 15,90 TL
- Silikon Mama Önlüğü 14,90 TL
- Bebek Puf Yelek 17,90 TL
- Bebek Alt 2'li 16,90 TL
- Bebek Welsoft Patik 5,95 TL
- Cam Biberon 14,90 TL
- Emzik 2'l, 6,95 TL
- Bebek Elyaflı Pantolon 16,90 TL
- 5 Parça Zıbın Seti 16,90 TL
- Bebek Çorabı 3'lü 4,95 TL
- Bebek Yelek 12,90 TL
- Beyaz Body 2'li 9,95 TL
- Bebek Yumak 3'lü 5,95 TL
- Organik Ağız Mendili 4'lü 9,95 TL
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