Bim Aktüel katalog ürünleri 11 Şubat 2020

Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar özellikle BİM aktüel indirimlerini takip ediyor ve evlerine en yakın mağazaya giderek ihtiyaçlarını temin ediyor. Bu kapsamda BİM'in müşterilerine sunduğu 11 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu belli oldu.

İşte 11 Şubat Salı BİM aktüel ürünler kataloğu şu şekilde:

Dik Durabilen Süpürge Piccadily: 169.00 TL

Tüm Evi Kapsayan Wİ-Fİ Sistemi: 149.00 TL

Elefan Mikrofiber Yer Temizlik Malzemesi: 14.90

Akıllı Bileklik: 59.90

Ayak Bakım Törpüsü: 19.50

Mikrofonlu Kulaklık Çeşitleri: 19.90 TL

Mini Masaj Aleti: 19.90 TL

Fanlı Isıtıcı: 49.90 TL

Mıknatıslı Hasır Kordonlu Saat: 29.90 TL

Akıllı Hayvanlar Okuyabiliyorum Serisi: 1.00 TL

Küçük Dinazorlar Oyuncak Seti: 12.50 TL

Oyuncak Kamyon Çeşitleri: 21.90 TL

Oyuncak 3 Boyutlu Karton Ev: 9.95 TL

Unicorn Pullu Elbise Çocuk: 19.90 TL

Koleksiyon Terlik Kadın: 9,95 TL

Koleksiyon Terlik Erkek: 9,95 TL

Beyaz Cam Set Üstü Ocak: 329,00 TL

Blender Set Rhapsody: 159,00 TL

Narenciye Sıkacağı: 49,90 TL

2'li Metal Kulplu Bardak: 9,95 TL