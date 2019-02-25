BİM Aktüel Ürünler 1 Mart 2019 Kataloğu | 1 Mart BİM indirimli ürünleri

Her hafta cuma günleri yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile perakendecilerin beğenisi kazanmaya devam eden BİM Marketler zinciri, bu haftaki kataloğunu da binlerce kişi tarafından merak ediliyor. BİM Aktüel 6 Nisan– 13 Nisan 2018 indirim fırsatları, standartları bozmayıp cuma günü başlayacak ve 13 Nisan 2018 cuma gününe kadar devam edecek. Çeşit indirimli ürün fırsatını yüzlerce mağazalarında sunan BİM marketleri 1995'ten beri market sektöründe faaliyet gösteriyor.



BİM, Türkiye’ de en çok şubesi bulunan marketlerin başında geliyor. Bim marketleri diğer benzer marketlere göre kendi ürettiği pek çok muadil ürünü kaliteden ödün vermeden cazip fiyatlarla müşterilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

1 MART AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

BİM 01 MART AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU 2019

01 Mart 2019 Cuma BİM Aktüel Ürünler Listesinde Fakir marka Buharlı Ütü Skyjet 2400 W fiyatı 189 TL olarak, HITACHI Kırıcı-Delici Matkap fiyatı 499 TL, Cafemood Kahve Cezvesi 189 TL, Dinarsu Çift kişilik Yatak Örtüsü 129 TL, Çarşaf takımı çift kişilik 36,90 TL, Tek kişilik çarşaf takımı ise 29,90 TL olarak belirlenmiştir. 01 Mart bim aktüel ürünler kataloğunda hisar optima çelik tencere seti 6 parça 169 TL, dekorlu çay seti LAV marka 6 çay bardağı ve 6 çay tabağı ile birlikte 29,90 TL, fiyonklu kaymaz taban babet kadın 14,90 TL, Silikon elyaf yastık 39,90 TL ve ortopedik yastık 29,90 TL ile fiyatlandırılacaktır. BİM 01 Mart 2019 aktüel ürünler kataloğunda taşlı kadın saati çinko alaşımlı kasa kadın saatli 39,90 TL, dikiş seti 2,95 TL, oyuncak kamyon 39,90 TL, potalı futbol kalesi 35 TL, oyuncak eğitici kaplar 11,90 TL olarak fiyatlandırılmıştır.

BİM 1 MART BEYAZ EŞYA VE EV TEKSİLİ AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

01 Mart Cuma 2019 tarihi itibariyle BİM aktüel ürünler listesinde Lavabolu Banyo dolabı 219 TL, Fakir Dik Durabilen Süpürge 149 TL, Çocuk bornoz 26,90 TL, Bay Bayan Bornoz 39,90 TL, Ütü Masası 79,90 TL, deterjan hazneli mop 49,90 TL, kurutmalık 54,90 TL, banyo havlusu 14,90 TL, 2' li el ve yüz havlusu 14,90 TL, kaydırmaz ayak paspası 5,95 TL, kirli çamaşır sepeti 27,50 TL, çamaşır selesi 14,50 TL, çok amaçlı sepet 4,50 TL, sabo terlik bay bayan gezer 19,90 TL olarak fiyatlandırılacaktır. Ayrıca deterhan hazneli mop yedeği MR.Green marka 8,95 TL olarak belirtilmiştir.

AKILLI TELEFON 899 TL

Huawei Marka 4 çekirdek işlemcisi, yüz tanıma teknolojisi, ön kamerası 5 MP ve arka kamerası 8 MP, çift sim kart destekli, 5,451 ekran boyutu olan ve içerisinde Android 8.1.0 sürümü yüklü, bataryası 3020 mAh buna ek olarak da dahili hafızası 16 gb olan ve rami 2gb olan akıllı telefon HUAWEI Y5 2018 telefon 899 TL' den satışa çıkarılacaktır.

BİM Aktüel’de Bu Hafta Neler Var BİM 26 Şubat 2019 Aktüel Ürünler Kataloğu!

BİM Marketin salı gününe özel olan kampanyası haftanın önerileri yayınlandı. BİM Aktüel 26 Şubat 2019 aktüel ürünler kataloğu ile hangi ürünler bu hafta indirime giriyor? BİM Aktüel salı kataloğu ile neler gelecek? İşte 26 Şubat BİM Aktüel listesi...

BİM Aktüel ürünler indirimleri şubat ayının son kampanyası ile yayınlandı. Bu hafta BİM Markete hangi ürünler gelecek? BİM Aktüel’de bu hafta neler var? BİM market takipçilerinin en çok merak ettiği sorulara bize yanıt aradık. BİM Aktüel bu hafta sizlere birbirinden özel ürünleri sadece tek sayfada sunuyor. Geniş ürün yelpazesine sahip BİM aktüel kataloğu içerisinde, Özellikle kişisel bakım ürünlerinde uygun fiyatlar ve kampanyalar sizleri bekliyor. BİM Market’in bu haftaki kampanyasının detaylarını araştırdık ve ürünleri sizler için tek tek listeledik. Ancak hatırlatmakta yarar var BİM aktüel kataloğu ile gelen indirim fırsatları stoklarla sınırlı. Ürünleri kaçırmak istemiyorsanız Salı günü mutlaka evinize en yakın BİM market mağazasına uğrayın.

BİM Aktüel 26 Şubat 2019 kataloğu ile salı günü Türkiye genelinde olan bütün şubelerine indirimli ürünleri ulaştıracak. Haftanın önerileri başlığıyla yayınlanan bir market kampanyası içerisinde başta da belirttiğimiz gibi Kişisel bakım ürünleri bulunuyor. Aynı zamanda temizlik ürünlerinde de bu hafta BİM market sizlere özel fiyatlar soruyor. Her zaman uygun fiyatlı ürün satmaya özen gösteren tüketicilerin bütçesine dost olan ünlü marketler zinciri bu hafta da beklentilerinize en iyi şekilde karşılayacak gibi görünüyor. 26 Şubat BİM aktüel kataloğu ile gelen indirim fırsatları şubat ayının son kampanyası olma özelliğini de taşıyor. BİM market bu kampanyanın ardından Mart hazırlıklarına başladı. İsterseniz daha fazla zaman kaybetmeyelim ve BİM Aktüel salı kataloğu ile gelen indirim fırsatlarını yakından inceleyelim.

BİM AKTÜEL 26 ŞUBAT 2019 KATALOĞU İNDİRİMLİ ÜRÜNLER





BİM Aktüel bu hafta özellikle kişisel bakım ürünlerinde çok cazip indirim fırsatları sunuyor. Salı günü yayınladığı kataloğu içerisinde genellikle tek bir tema ürünü satmaya özen gösteren ünlü marketler zincirinde bu haftanın teması Kişisel bakım ve temizlik. BİM Markete gelecek olan indirim fırsatları şu şekilde;

240 mililitre Arko Men tıraş jeli 10,95 TL

Arko Men traş köpüğü 9,95 TL

2×150 ml Privacy Deodorant 15,95 TL

2×150 ml Emotion Deodorant 15,95 TL

DK Dent diş macunu 75ml+diş fırçası seti 9,95 TL

Frozen dudak koruyucu 6,95 TL

Man Serisi parfüm deodorant 12,95 TL / ADET

250 mililitre Frozen sıvı sabun 9,95 TL

50 mililitre Frozen parfüm 17,95 TL

500 ml Savon De Royal Sıvı Sabun 7,95 TL

170gr Anatolia Daphne Bitkisel Sabun 3,95 TL

3×60 Ivoryadet ıslak havlu 7,95 TL

20 adet Colour Catcher renk koruyucu mendil 9,75 TL

26 ŞUBAT BİM AKTÜEL FIRSATLARI

BİM market 26 Şubat 2019 aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta temizlik ürünlerinde de özel fiyatlar sunuyor. BİM Marketin fırsatlarla dolu kataloğu içerisinde birçok üründe uygun fiyat bulabilirsiniz. BİM Aktüel kampanyası ile indirime girecek olan ürünlerin devamı şu şekilde;

200 adet Ecco Soft Peçete 2,95 TL

12 rulo Queen Kağıt Havlu 21,95 TL

Queen 24’lü Tuvalet Kağıdı 3 katlı Parfümlü 29,95 TL

55 gr Domestos WC blok Çam Ferahlığı 5,95 TL

750 ml Domestos çok amaçlı sprey 10,45 TL

Family göz temizleme mendili 3,75 TL

BİM MARKETLERİ HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 600 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2016 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde beş yeni bölge merkezinin yanısıra 630 (+12 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2016 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 5.602 (FİLE ile 5.623) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.



Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2016 yılında 50 yeni mağaza açarak 329 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2016 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 75 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 215 mağazaya ulaşmıştır.



BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

BİM HİZMET FELSEFESİNİ ÖZETLEYEN BAŞLIKLAR:

BİM için müşterilerinin menfaati, kısa vadeli yüksek kârdan daha önemlidir.

BİM, en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunar.

BİM müşterileri, memnun kalmadıkları ürünleri tartışmasız iade edebilirler.

BİM, müşterileri için yüksek kaliteli ürünleri özel olarak ürettirir.

BİM müşterileri, ambalaja ve markaya değil ürünün kendisine para öderler.

BİM, ürünleri koliler içinde teşhir eder, gereksiz mağaza maliyetlerinden kaçınır.

BİM, müşterilerine en yakın noktalarda ve en uygun fiyatlarla mağaza kiralar.

BİM, abartılı reklamlarla ürünlerin fiyatlarını artıracak harcamalar yapmaz.

BİM mağazaları, olabildiğince sade dekore edilir.

BİM mağazalarında, hizmeti aksatmayacak yeterlilikte personel çalışır.